"Znam šta sada pakosnici pričaju o Saši": Vlade Đurović o krivici Zvezdinog trenera za neuspjeh

Poznati košarkaški analitičar Vlade Đurović nije želio da svu krivicu pripiše treneru Crvene zvezde Saši Obradoviću.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/EPA/Enric Fontcuberta

Košarkaši Crvene zvezde završili su evroligašku sezonu već u prvoj utakmici plej-ina, pošto su poraženi od Barselone sa 80:72. Bila je ovo jedna od najlošijih utakmica crveno-bijelih ofanzivno, a nije bilo ni pripoznatljive odbrane na kojoj insistira trener Saša Obradović.

Ćavi Paskval je potpuno nadmudrio Obradovića u "Blaugrani", uzalud je trener Zvezde tražio dobitnu kombinaciju i nije uspio da je nađe tokom 40 minuta utakmice.

Ponovo su Nvora, Batler i Makintajer stigli do nekih svojih poenterskih prosjeka, ali bez doprinosa cerntarske linije i prije svih Čime Monekea. Ko će preuzeti odgovornos za ovaj poraz? Slušali smo velike najave ove sezone, a realnost je da je izjednačen rezultat od prošle sezone - neuspjeh.

"Nije samo Obradović kriv"

Poznati košarkaški analitičar Vlade Đurović je u izjavi za "Arenasport" stao u odbranu Saše Obradovića koji će sigurno biti na velikoj meti kritika poslije ispadanja iz Evrolige.

"Znam da će mnogi navijači da kritikuju Sašu, kažu mi da ga kritikuju, ali ne može samo on da bude kriv. I on je kriv, normalno, ali svi imaju svoju odgovornost, kao i igrači. Odgovornost mora da uzme i uprava. Ako budemo došli do toga da je Kup jedini trofej, moraće tako da se govori", rekao je Đurović i dodatno pojasnio svoj stav:

"Zašto ne smije da se kritikuje Obradović još? Jer nije doveo ove igrače, ali znaš šta onda kažu pakosnici? Da je ovo bio rad Sferopulosa, koji je pripremio ekipu, a Saša napravio sedam pobjeda, pa je ekipa pala kada je došao na red Sašin rad. Ne bih tako rekao, ima tu nečega, ali ne može da bude tako čisto kao što kažu".

Košarkaši Crvena zvezde su praktično odigrali preslikanu prošlu sezonu kada je poslije osvajanja Kupa Radivoja Koraća uslijedio veliki pad, ali im sada ostaje borba za preostala dva trofeja, pa će Obradović imati šansu za popravni.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!