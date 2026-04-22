logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Srce mi je slomljeno": Džered Batler utučen poslije poraza od Barselone

Dragan Šutvić
0

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler iznio je prve utiske nakon evroligaškog razočaranja.

Džered Batler o ispadanju Crvene zvezde iz Evrolige Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler bio je razočaran poslije eliminacije iz Evrolige nakon poraza od Barselone u plej-inu. Ipak, američki bek je imao optimističnu poruku za nastavak sezone.

Kratko je analizirao meč i istakao da je još dosta posla pred njima. 

"Svaka im čast. Imali su više šuteva, pogodili su više šuteva... Mi nismo igrali odbranu dovoljno dobro i otprilike se sve svodi na to", rekao je Batler.

Upitan je da li je dobar start Vila Klajburna poremetio ekipu. 

"Naravno. U utakmicama ovog tipa dinamika utakmice se uvijek menja. Pogledate semafor i vidite da ste u problemu."

Za kraj je podelio emocije nakon evroligaškog razočaranja.

"Osjećam se slomljenog srca. Mislim da nismo odigrali onako kako možemo, ali i dalje volim ovaj tim. Imamo talentovane i dobre momke. Moramo da nastavimo da igramo dalje. Imamo još mnogo utakmica pred nama", zaključio je Batler.

Nedavno je o budućnosti Džereda Batlera u Zvezdi govorio sportski direktor crveno-bijelih Milan Dozet.

"Kao što sam više puta javno rekao, Nvora i Batler su potpisali ugovore do kraja sljedeće sezone. Nema smisla da svakog ponaosob demantujemo ko kaže da odlaze na kraju sezone zbog isteka ugovora. Oni nisu 1+1 (opcioni), a jedina klauzula je NBA klauzula koju imaju", rekao je Dozet za MaxBet Sport i dodao:

"Ovo ne znači da igrači neće otići iz kluba, ali neće napustiti tim bez obeštećenja prije kraja naredne sezone 2026/27. Takođe, moguće je i potpisivanje novih ugovora, ali ne kako bi ostali u klubu, već radi redukovanja postojećih."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džered Batler KK Crvena zvezda košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC