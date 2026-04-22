"Srce mi je slomljeno": Džered Batler utučen poslije poraza od Barselone

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler iznio je prve utiske nakon evroligaškog razočaranja.

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler bio je razočaran poslije eliminacije iz Evrolige nakon poraza od Barselone u plej-inu. Ipak, američki bek je imao optimističnu poruku za nastavak sezone.

Kratko je analizirao meč i istakao da je još dosta posla pred njima.

"Svaka im čast. Imali su više šuteva, pogodili su više šuteva... Mi nismo igrali odbranu dovoljno dobro i otprilike se sve svodi na to", rekao je Batler.

Upitan je da li je dobar start Vila Klajburna poremetio ekipu.

"Naravno. U utakmicama ovog tipa dinamika utakmice se uvijek menja. Pogledate semafor i vidite da ste u problemu."

Za kraj je podelio emocije nakon evroligaškog razočaranja.

"Osjećam se slomljenog srca. Mislim da nismo odigrali onako kako možemo, ali i dalje volim ovaj tim. Imamo talentovane i dobre momke. Moramo da nastavimo da igramo dalje. Imamo još mnogo utakmica pred nama", zaključio je Batler.

Nedavno je o budućnosti Džereda Batlera u Zvezdi govorio sportski direktor crveno-bijelih Milan Dozet.

"Kao što sam više puta javno rekao, Nvora i Batler su potpisali ugovore do kraja sljedeće sezone. Nema smisla da svakog ponaosob demantujemo ko kaže da odlaze na kraju sezone zbog isteka ugovora. Oni nisu 1+1 (opcioni), a jedina klauzula je NBA klauzula koju imaju", rekao je Dozet za MaxBet Sport i dodao:

"Ovo ne znači da igrači neće otići iz kluba, ali neće napustiti tim bez obeštećenja prije kraja naredne sezone 2026/27. Takođe, moguće je i potpisivanje novih ugovora, ali ne kako bi ostali u klubu, već radi redukovanja postojećih."

