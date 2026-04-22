Đurović izvadio papir u studiju, našao 14 boljih od Mekintajera: "Da ne žalimo ako ode, on nije taj"

Kodi Miler Mekintajer nije lider za tim koji cilja visok plasman u Evroligi, smatra Vlade Đurović.

Crvena zvezda je na kraju sezonu u Evroligi završila na desetom mjestu poslije poraza od Barselone u plej-inu. Na tom meču Kodi Miler-Mekintajer je bio najefikasniji u redovima crveno-bijelih, ali ga je Vlade Đurović kritikovao.

"Mnogi su bili prosječni, Kodi, Batler, Nvora prosječni i ovaj pad forme koji dugo traje, još od Niša... I prošle godine je posijle Kupa Zvezda pala, mada nije možda bilo ovako drastično sa Grkom trenerom, ali bilo je slično", rekao je u uvodu Vlade Đurović.

Već neko vrijeme se priča o tome ko će otići, a ko će ostati naredne sezone u ovom timu Crvene zvezde, a Đurović smatra da Kodi Miler-Mekintajer nije neko za kim treba plakati ukoliko napusti ekipu.

"Ne treba navijači Zvezde da plaču ako ode Mekintajer, on samo za navijače Zvezde i za pojedine novinare spada u krem plejmejkera Evrolige. On to nije", rekao je Đurović, pa je počeo da čita imena sa papira. Naveo je čak 14 boljih.

"Karlik Džouns, Nan, Slukas, Džejms, Kalates, Okobo, Robinson, Forest, Grent, Montero, Šorts, Vilijams-Gos, Fransisko, Ertel - svi su jači od njega. Ne u fizičkoj snazi, ali kao kreatori.Zvezdi treba igrač koji će da razigrava. Nažalost, mislio sam da Batler može", potkačio je i drugog Zvezdinog Amerikanca on.

Zvezda nema, Partizan ima lidera

Istakao je Vlade Đurović da Crvena zvezda nema lidera u ekipi. Naveo je da je Karlik Džouns to u Partizanu, a čak je rekao da bi igra Crvene zvezde bila bolja da je u ekipi Nik Kalates.

"Mekintajer nije ličnost koja može da okupi igrače i da kaže 'moramo to i to'. Lider je bio Đerđa u Zadru, Daneu u reprezentaciji i Olimpiji, Kićanović u Partizanu... Aca Petrović u Ciboni, gdje je Dražen bio ubjedljivo najbolji, ali Aca je bio lider, a oko njega devet reprezentativaca.Mora ličnost to da vodi. Karlik se nametnuo u Partizanu. I uzmite da Zvezda ima Karlika, bila bi mnogo bolja, ali bila bi bolja i sa Kalatesom, vjerujte mi. Kalates ne može kao Mekintajer da da poena, ali bio bi bolji protok lopte, bolja igra, razigravao bi ekipu. On i priča igračima, ima godine, Amerikanac je, govori engleski, nema problema, naravno da ovo govorim teoretski i dao on neće doći u Zvezdu. Zvezda mora da ima kreatora plejmejkera".

Istakao je da za narednu sezonu Crvena zvezda mora da dovede plejmejkera koji prije svega razigrava saigrače. Takođe, smatra da je ovaj tim Zvezde - precijenjen.

"Drugo, Zvezda nema rezervu, Batler i Karter nisu plejmejkeri, mislio sam da je Grejem, nije, otišao je. Mora vrhunski plejmejker da se dovede. Svi smo precijenili igrače Zvezde, svi misle da je Moneke bolji nego što jeste, Batler isto, Mekintajer...Mekintajer je dao poene, ali kada? Protiv Barselone, Partizana, pa i Makabija kad više nije bilo važno. Igrači Zvezde kao što su Nvora, Batler nisu za potcjenjivanje, kao ni Mekintajer, ali kad su važne utakmice, Zvezda nema igrača ko će da ispliva i da preuzme inicijativu, da uzme loptu i da ubaci četiri zaredom. Mi to nemamo, mora duboka analiza da se napravi", završio je Vlade Đurović.

