Saznajemo: Jantunen i Holms na radaru Crvene zvezde

KK Crvena zvezda traži nova pojačanja, a Jantunen i Holms su na listi želja.

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia/ SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

KK Crvena zvezda sprema veliku rekonstrukciju tima poslije neuspješne sezone, a još se čekaju veliki potezi novog direktora Miloša Teodosića i novog trenera Ibona Navara. Za sada je zvanično u Zvezdu stigao samo američki plejmejker Kris Džouns, a uskoro bi trebalo da uslijede još neki potpisi na mjestima gdje su pojačanja neophodna.

Crvena zvezda "češlja" tržište evroligaških igrača koje je i te kako poljuljano ovog ljeta zbog naleta Asvela, finansijskog jačanja klubova u Izraelu i Grčkoj, odranije Dubaija, pa Bešiktaša, tako da nije jednostavno ni dovesti željena pojačanja.

Prema saznanjima MONDA, na radaru su i Mikael Jantunen (26, 204 cm) i Rišon Holms (32, 206 cm). Crvena zvezda ih je imala u bilježnici i prije angažovanja Ibona Navara, a utisak je da su u pitanju visoki igrači koji bi u ovom trenutku mogli da se snađu i u njegovom sistemu.

Za sada Zvezda sve radi u tajnosti, pa tako vodi i pregovore sa novim pojačanjima, kako joj se ne bi ponovile situacije sa nekim drugim igračima koji su u međuvremenu izabrali druge opcije.

Ko je Mikael Jantunen?

U pitanju je finski košarkaš koji igra na mjestu krila ili "četvorke" i trenutno je član Fenerbahčea. Bio je sjajan u ekipi Pariza, s kojom je 2024. godine osvojio Evrokup, blistao je i u reprezentaciji Finske, dok je potom zaradio i transfer u jedan od najboljih klubova Evrolige. Jantunen ipak nije prošle sezone bio "glavna karika" kod Šarunasa Jasikevičijusa i zbog toga se pretpostavlja da bi ovog ljeta mogao da promijeni sredinu.

Jantunen je prosječno bilježio 5,2 poena po meču u Evroligi, uz još 3,2 skoka. Igrao je u prosjeku oko 18 minuta po meču za Fenerbahče. Što se tiče turskog prvenstva, tamo je imao 7,1 poena po meču, uz 3,4 skoka. Na kraju je i osvojio titulu sa Fenerbahčeom.

Inače, Jantunen ima ugovor sa Fenerbahčeom na još jednu sezonu (nejasno je da li je 1+1 ili već ima garantovanu drugu godinu), dok je njegova plata prema pisanju medija oko 550 hiljada evra po godini.

Ko je Rišon Holms?

Američki košarkaš Rišon Holms igra na mjestu centra, s visionom od 206 centimetara. Studirao je na dva manje poznata koledža u SAD (Morejn Vali i Bouling Grin), da bi potom na draftu 2015. godine bio izabran kao 37. pik od strane Filadelfije. Igrao je tri sezone za ovaj klub, i to sa solidnom minutažom, poslije čega je bio u Finiksu, Sakramento, Dalasu i Vašingtonu. U sezoni 2020/21, Holms je bio među boljim igračima Kingsa sa prosjekom od 14,2 poena po meču, 8,3 skokova i 1,6 blokada.

Ljetos je stigao u Panatinaikos kao veliko pojačanje, pošto je "zelenima" propao transfer Jonasa Valančijunasa. Potpisao je na 1+1 sezonu, bio je i jedan od najplaćenijih igrača Evrolige u tom trenutku (2,7 miliona evra), ali se nije proslavio igrama. Bio je povrijeđen, svađao se i sa Atamanom, tako da je još u martu raskinuo ugovor i od tada je slobodan agent.

Snažni košarkaš je na kraju imao prosjek od 7,9 poena i 4,3 skoka na 19 utakmica Evrolige. Kada je u pitanju prvenstvo Grčke, tako je imao prosjek od 8,4 poena i 4,1 skokova.

Ko se još spominje u Zvezdi?

Ko je otišao? Za sada su iz Zvezde otišli Motiejunas, Miler-Mekintajer, Kenan i Rivero, a blizu odlaska je i Bolomboj.

Mnogo igrača se ovog ljeta već povezivalo sa Crvenom zvezdom, a u posljednje vrijeme najviše se priča o dolasku Alesandra Pajole iz Virtusa, plejmejkera koga dobro poznaje Miloš Teodosić. Italijan je navodno na izlaznim vratima Virtusa i trebalo bi da pojača konkurenciju na poziciji broj "jedan", ali nije jedina opcija.

Takođe se priča o Tamiru Blatu iz Makabija, Tomašu Satoranskom iz Barselone, dok je sigurno najzanimljivije ime koje je do sada "isplivalo" ime Nikole Mirotića iz Monaka. Za sada je poznato da nema ništa od Badijua, Vučevića, Luvavua...