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Crvena zvezda opet mašta o igraču zbog kojeg je Izraelac prijetio srpskom klubu

Crvena zvezda opet mašta o igraču zbog kojeg je Izraelac prijetio srpskom klubu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Prije dvije godine gledali smo sagu Crvene zvezde i Hapoela, a sada bi Džonatan Motli ponovo mogao put Beograda.

Crvena zvezda ponovo želi Džonatna Motlija Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Crvena zvezda traži pojačanja za novu sezonu u kojoj će je ponovo čekati izazovi u Evroligi, regionu i domaćim takmičenjima. Jedno od rješenja mogao bi da bude snažni centar koji se već godinama dovodi u vezu sa crveno-bijelima! Riječ je o Džonatanu Motliju, zbog kojeg je Zvezda svojevremeno "ratovala" protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Navodno, Motli je bio nezadovoljan u Izraelu dok je Hapoel igrao Evrokup, a Zvezda je željela da ga dovede i pojača svoj tim jer je on imao pravo da igra i na mečevima Evrolige. Ofer Janaj je burno reagovao, pa čak i zaprijetio crveno-bijelima da će kupiti sve igrače Zvezde ako ne prekinu pregovore. Bilo je tu dodatnih peckanja, Janaj je tvrdio da zna gdje se u Beogradu nalazi Motli, ali centar na kraju nije potpisao za srpski tim.

Sada bi mogao, gotovo dvije godine kasnije. Izraelski list "IsraelHajom" tvrdi da je Zvezda ponovo zainteresovana za Motlija, čija je sudbina u Hapoelu pod znakom pitanja, iako ima važeći ugovor sa tim klubom.

"Crvena zvezda prati situaciju oko Džonatana Motlija i zainteresovana je da ga dovede u svoje redove", napisao je tamošnji novinar, Tomer Givati, da bi potom u tekstu dodao: "Iako je Motli potpisao produženje ugovora sa Hapoelom iz Tel Aviva, njegov ostanak u klubu i dalje je pod znakom pitanja. Prema izvorima iz Srbije, klub iz Beograda, koji je već doveo Krisa Džonsa, sada razmatra i angažovanje američkog centra ukoliko napusti Hapoel". 

Tokom karijere Džonatan Motli je igrao za Dalas Maverikse, Los Anđeles Kliperse, pa Inčon u Južnoj Koreji, Lokomotivu Kubanj u Rusiji, Fenerbahče u Turskoj i Hapoel Tel Aviv u Izraelu. Visok je 206 centimetara, težak oko 105 kilograma i izuzetno je snažan, a najveća mana mu je veliki broj ličnih grešaka koje može da napravi u kratkom roku.

Tokom prethodne sezone u Evroligi odigrao je 35 mečeva, prosječno na terenu bio manje od 15 minuta i nije se posebno istakao brojkama. Bilježio je 8,3 poena, 2,4 skoka i 0,9 asistencija po meču. Kada se uračunaju i dvije sezone koje je odigrao u Fenerbahčeu Motli ima ukupno 107 mečeva i prosjek od 11,3 poena, četiri skoka i 1,2 asistencije.

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Tagovi

Džonatan Motli KK Crvena zvezda Evroliga

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