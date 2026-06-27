Crvena zvezda hoće još jednog beka iz Izraela

Crvena zvezda želi da pojača bekovsku liniju Tamirom Blatom, košarkašem koji se proslavio u dresu Makabija iz Tel Aviva.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Crvena zvezda traži pojačanja za novu sezonu, a još jedno moglo bi da stigne iz Izraela! Nakon što su crveno-bijeli dogovorili dolazak beka Krisa Džounsa koji je igrao za Hapoel iz Tel Aviva, sada su zaniteresovani i za Tamira Blata (29) koji već godinama nosi dres gradskog rivala - Makabija.

Kako prenose mediji iz Izraela, Tamir Blat se nalazi na radaru Crvene zvezde jer još nije dogovorio detalje novog ugovora sa Makabije. Srpski klub bi to mogao da iskoristi i da adekvatnom ponudom privuče iskusnog košarkaša u Beograd, gdje bi on nastavio svoju karijeru u Evroligi.

Plejmejker iz Izraela profesionalnu kariejru počeo je baš u Makabiju, bio je na pozajmici u Ramat Hašaronu, zatim igrao za Hapoel iz Holona i Hapoel iz Jerusalima, pa i berlinsku Albu prije nego što se 2023. godine vratio u matični klub. Pored klupske karijere, Blat je i dugogodišnji reprezentativac Izraela.

Tamir Blat je do sada odigrao pet sezona u Evroligi, a na ukupno 162 meča bilježio je u prosjeku 7,1 poen, 4,9 asistencija i 1,6 skokova. Tokom prethodne sezone u Evroligi odigrao je 38 mečeva, od kojih je na 15 bio starter, uz prosjek od 7,1 poena, 5,2 asistencije i 1,8 skokova. Protiv Crvene zvezde je imao sedam poena i četiri asistencije u prvom, odnosno šest poena i tri asistencije u drugom meču.

Crvena zvezda vjerovatno vidi Tamira Blata kao drugo rješenje na mestu plejmejkera, pošto se očekuje da Kris Džouns preuzme veliki dio odgovornosti i uzme loptu u svoje ruke. Naravno, kompletiranje igračkog kadra još nije blizu kraja, a Blat nije jedini igrač kojeg crveno-bijeli imaju na umu u ovom trenutku.

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(MONDO)