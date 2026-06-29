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Nemanja Nedović progovorio o budućnosti: "Imam ugovor sa Crvenom zvezdom za narednu sezonu":

Nemanja Nedović progovorio o budućnosti: "Imam ugovor sa Crvenom zvezdom za narednu sezonu":

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nemanja Nedović otkrio je da i dalje ima ugovor sa Crvenom zvezdom i za narednu sezonu.

nemanja nedovic ima ugovor sa crvenom zvezdom Izvor: MN PRESS

Da li će Nemanja Nedović igrati za Crvenu zvezdu naredne sezone? Mogućnost za to postoji, ali sve zavisi od narednog perioda. Uskoro će situacija da bude jasnija oko cijele te situacije. Ugovor postoji.

"Ne znam, rano je, tek je počelo ljeto. Imam ugovor sa Crvenom zvezdom za sljedeću sezonu, ali vidjećemo. Znaće se mnogo viiše u narednih nekoliko nedjelja", rekao je Nedović za "Jurohups".

Pitali su ga i za povratak Željka Obradovića u Panatinaikos.

"To je fantastično. Superzvijezda se vratila i nadam se da će ponovo PAO da osvoji Evroligu, Željko je pravi čovjek za to. Povratak u Grčku? Zašto da ne. Nikad se ne zna."

"Trebalo bi mi nekoliko dana"

Imao je Nedović dosta turbulentnu sezonu u Monaku, dosta problema sa finansijama, zbog svega toga neće igrati u Evroligi sljedeće sezone, već u Evrokupu.

"Cijela godina bila je potpuno luda i veoma zanimljiva. Trebalo bi mi nekoliko dana da vam ispričam cijelu priču, ali je bilo zanimljivo", poručio je Nedović.

BONUS VIDEO:

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00:27
Nemanja Nedović o Zvezdi
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Nemanja Nedović KK Crvena zvezda

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