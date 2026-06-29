Nemanja Nedović otkrio je da i dalje ima ugovor sa Crvenom zvezdom i za narednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Da li će Nemanja Nedović igrati za Crvenu zvezdu naredne sezone? Mogućnost za to postoji, ali sve zavisi od narednog perioda. Uskoro će situacija da bude jasnija oko cijele te situacije. Ugovor postoji.

"Ne znam, rano je, tek je počelo ljeto. Imam ugovor sa Crvenom zvezdom za sljedeću sezonu, ali vidjećemo. Znaće se mnogo viiše u narednih nekoliko nedjelja", rekao je Nedović za "Jurohups".

Vidi opis Nemanja Nedović progovorio o budućnosti: "Imam ugovor sa Crvenom zvezdom za narednu sezonu": Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pitali su ga i za povratak Željka Obradovića u Panatinaikos.

"To je fantastično. Superzvijezda se vratila i nadam se da će ponovo PAO da osvoji Evroligu, Željko je pravi čovjek za to. Povratak u Grčku? Zašto da ne. Nikad se ne zna."

"Trebalo bi mi nekoliko dana"

Imao je Nedović dosta turbulentnu sezonu u Monaku, dosta problema sa finansijama, zbog svega toga neće igrati u Evroligi sljedeće sezone, već u Evrokupu.

"Cijela godina bila je potpuno luda i veoma zanimljiva. Trebalo bi mi nekoliko dana da vam ispričam cijelu priču, ali je bilo zanimljivo", poručio je Nedović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:27 Nemanja Nedović o Zvezdi Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)