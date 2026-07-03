"Realno ili nerealno? Njega bih doveo u Zvezdu": Đoković rekao želju svakog navijača

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkrio kojeg košarkaša bi doveo u Crvenu zvezdu.

Izvor: Epa/Adam Vaughan

Košarkaški klub Crvena zvezda se trenutno pojačava za novu sezonu, a njen veliki navijač Novak Đoković bori se u Londonu za rekordnu 25. grend slem titulu u karijeri. Čak i dok igra najprestižniji turnir u svijetu tenisa, Đoković ima vremena da razmišlja o crveno-bijelima i svemu onom što čeka košarkaše u novoj takmičarskoj godini.

Viđali smo prethodnih godina da svaki slobodan trenutak Novak koristi da odgleda mečeve Crvene zvezde u Evroligi. Voljeni klub pratio je na domaćem terenu i na gostovanjima širom Evrope, a u posljednje vrijeme gledao je čak i utakmice na kojima nije igrala Crvena zvezda. Sada bi mogao da bude Zvezdin gost još češće, jer je u dobrim odnosima sa Milošem Teodosićem.

"Čujem se sa Teom. Mnogo mi je drago, čestitao sam mu i čuli smo se nekoliko puta otkad je postao sportski direktor. Ja svoju Zvezdu baš strastveno pratim, košarku pogotovo. Nemam nikakve insajderske informacije niti se usuđujem da to pitam", rekao je najbolji teniser svih vremena prilikom razgovora na Vimbldonu.

Upitan za igrače koje bi angažovao da nose crveno-bijeli dres, Novak Đoković je odmah pogodio u nadanje svakog navijača Zvezde. Godinama traje želja navijača Crvene zvezde da dres njihovog omiljenog kluba obuče Nikola Vučević, NBA centar koji svaku priliku koristi da pokaže koliko mu znači klub sa Malog Kalemegdana.

"Da bude realno ili nerealno? Vučević", rekao je Novak, a onda saznao da je crnogorski centar potpisao za Orlando. "E, pa dobro, onda nije realno", odgovorio je Đoković i propustio priliku da u prvi plan istakne nekog drugog košarkaša koji je dostupniji crveno-bijelima za narednu sezonu.

Ako bi Đoković sastavljao tim, on bi se više bazirao na domaćim igračima. Srpski košarkaši ili oni iz regiona koji znaju veličinu Crvene zvezde činili bi okosnicu ekipe koja bi bila po ukusu najboljeg srpskog sportiste ikada.

"Volio bih... Iskreno, kao navijač, bio sam ponosan što je Zvezda do ove sezone imala pravi balans između domaćih i stranih igrača. U sezoni za nama to se promijenilo. Jedan sam od onih koji smatra da mi treba da imamo više domaćih igrača u timu“, kaže Novak i dodaje: "Domaći igrači znaju šta predstavlja institucija za koju igraš. Kalinić, Dobrić, Davidovac, ranije Nedović, Lazić, Luka Mitrović... To su sve igrači koji mnogo vole Zvezdu. To se oseti na terenu i za nas navijače uzbuđenje je veće. Uz dužno poštovanje prema strancima, koji su izuzetno kvalitetni, neki su stvarno nevjerovatni, samo bih lično volio više domaćih košarkaša".