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Lebronov agent nacrtao trejd kod Jokića: Evo zašto se Džejms savršeno uklapa u Denver

Lebronov agent nacrtao trejd kod Jokića: Evo zašto se Džejms savršeno uklapa u Denver

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Agent Lebrona Džejmsa Rič Pol raspalio maštu navijača Denvera da bi Lebron Džejms ovog ljeta mogao da zaigra uz Nikolu Jokića.

Da li Lebron Džejms ide u Denver Izvor: Tanner Pearson/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia / x. com / YahooSports

Agent Lebona Džejmsa Rič Pol nagovjestio je prelazak svog klijenta u Denver Nagetse kod Nikole Jokića. Gostujući kod poznatog novinara Maksa Kelermana, Pol je naveo tim iz Kolorada kao jedan od pet potencijalnih destinacija svog klijenta i najboljeg prijatelja.

"Džamal Marej - Kem Džonson - Eron Gordon - Nikola Jokić". Ta četiri prezimena napisao je Rič Pol na tabli uz prezime Kronkea, aludirajući na to da je Džoš Kronke prvi čovjek franšize i sa svojom porodicom vlasnik kluba.

Rič Pol je kao moguće Lebronove nove timove naveo još četiri tima:

  • Majami (Devion Mičel, Vigins, Janis, Bem Adebajo)
  • Minesotu (Entoni Edvards, Lamelo Bol, Mekdanijels, Gober)
  • Klivlend (Donovan Mičel, Harden, Mobli, Alen)
  • Filadelfiju (Meksi, Edžkomb, Džejlen Braun, Embid)

Jedno je definitivno - Lebron Džejms ovog ljeta napušta Lejkerse poslije osam godina i najdužeg mandata u bilo kom klubu od početka karijere 2003. Za Klivlend je igrao duže, ukupno 11 godina, ali u dva navrata (2003 - 2010, pa od 2014. do 2018). U međuvremenu je četiri godine igrao i za Majami, u koji bi takođe mogao da se vrati ovog ljeta.

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Tagovi

Lebron Džejms NBA liga Denver košarka

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