Poznati američki novinar Brajan Vindhorst tvrdi da postoje dobre šanse da Lebron Džejms dođe kod Nikole Jokića u Denver

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Nikola Jokić (31) u istom timu sa Lebronom Džejmsom (41)? Da, moguće je. Bar tako kaže poznati američki novinar Brajan Vindhorst koji je dao analizu dešavanja u NBA ligi i vidi šansu da srpski as zaigra sa legendarnim asom u Denveru. Vidi više razloga za tako nešto.

"Dugo vjerujem da ako postoji tim za Lebrona, ako hoće da napravi određene ustupke, da je to Denver. Ideja igranja, ako primijetiš kako se ponašao sa Jokićem ove sezone. Ima dobar odnos sa Džošom Krenkeom, vlasnicima Nagetsa. Bio je nekoliko puta gost njihove jahte na Mediteranu. Prije nego što je bio fokusiran na golf, išao je na brod. Ima vezu sa njima. Rekao sam previše vjerovatno, ali da sam Denver, pogurao bih sve", počeo je Vindhorst.

Vidi opis "Lebron Džejms treba da dođe kod Nikole Jokića": Poznati novinar sve objasnio pred kamerama, zna od čega zavisi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Drejmond Grin je odbio produžetak ugovora sa Voriorsima da bi privolio Lebrona da dođe, priča se o potencijalnom trejdu za Entonija Dejvisa, ali Lebron mora da donese odluku.

"Ljudi pričaju da ga je zvao Drejmond Grin, da hoće oni i Entonija Dejvisa, da su svi dio iste 'Klač' agencije. Ali, želim da istaknem da je u istoj agenciji i Pejton Votson i da je on njihov klijent. Ne kažem da ima isti odnos sa njim kao sa drugima, samo hoću to da istaknem. Spekulacije o Lebronu i drama, biće još više u narednim danima i nedjeljama", kaže Vindhorst.

"Jokić i Lebron su komplementarni"

Windhorst: “I have long believed that if there was an outlier team for LeBron…it was Denver.”



“During the year he was overly effusive with Jokic.”



“He has a relationship with Josh Kroenke.”



“Peyton Watson, the Nuggets restricted free agent, also a Klutch client.”



pic.twitter.com/Goa12dx3KM — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)July 1, 2026

U istoj emisiji je bio i još jedan novinar Tim Mekmen koji vidi da je igra Jokića i Lebrona komplementarna i da se slažu.

"Zajedno su komplementarni, nisu to bili Džejms i Luka, Jokić voli da ima igrača sa kim može da igra u piku, da radi utrčavanja. Budimo iskreni. Ako bude igrao recimo sa Edvardsom i Lamelom, postaće Deda Mraz do Božića", nasmijao se Mekmen aludirajući na nivo stresa i sijedu bradu Lebrona.

"Lebron je spreman na minimalni ugovor"

LeBron James is willing to accept a minimum contract to play for a contender, per@ShamsCharania



He doesn't intend to make a "financially-driven decision"pic.twitter.com/KgKoTJukke — Bleacher Report (@BleacherReport)July 1, 2026

A detalj koji bi mogao i te kako da pomogne Denveru koji nema velika finansijska sredstva u ovom momentu je prenio Šams Čaranija.

"Džejms je spreman da prihvati minimalni ugovor sa klubom kako bi igrao za tim koji napada titulu. Ne želi da finansije utiču na njegovu odluku", poručio je Šams.