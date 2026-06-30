Lebron Džejms napušta Lejkerse, slijedi zemljotres u NBA ligi

Lebron Džejms donio je konačnu odluku i neće nastaviti karijeru u Los Anđeles Lejkersima.

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Lebron Džejms (41) neće nositi dres Los Anđeles Lejkersa naredne sezone. Dakle, neće ponovo igrati u tandemu sa Lukom Dončićem već će karijeru da nastavi u drugom klubu. To je potvrdio pouzdani američki novinar Šams Čaranija.

"Lebron je već obavijestio Lejkerse da neće ostati u klubu. Njegov agent Rič Pol nam je potvrdio. Poslije osam sezona je odlučio da napusti klub. Obavijestio je franšizu pred početak roka za slobodne agente. Lejkersi su željeli da se vrati, ali je on odlučio da promijeni sredinu", navodi Šams.

Već nekoliko dana traju spekulacije o tome da će da ode u Golden Stejt i da će tamo da proba sa Stefom Karijem i Drejmondom Grinom da napadne titulu. Koliko zaista ta ekipa može s obzirom na godine, to je veoma dobro pitanje...

Ti navodi su dodatno "podgrijani" informacijama da je Grin odbio produžetak ugovora od skoro 28 miliona dolara kako bi pomogao upravi kluba da dovede bolje igrače i pojačanja za novu sezonu. Izgleda da je Džejms prvi kandidat.

Može li da dođe kod Jokića?

BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN.pic.twitter.com/zzVk6xUVF1 — Shams Charania (@ShamsCharania)June 30, 2026

U prethodnom periodu spominjala se i mogućnost da Lebron Džejms završi u Denveru i da zaigra sa Nikolom Jokićem. Koliko je to realno? Teško, ali ne i nemoguće.

Djeluje da je bliži Golden Stejtu, ali ako se uzme u obzir to da ima 41 godinu i da su šanse za titulu mnogo veće u Koloradu nego u San Francisku, ništa ne treba isključiti. Dosta toga zavisiće i od potencijalnih ponuda koje dobije... Nažalost, Nagetsi nisu u finansijskoj mogućnosti da mu daju veliki novac.

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(MONDO)