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Lebron Džejms napušta Lejkerse, slijedi zemljotres u NBA ligi

Lebron Džejms napušta Lejkerse, slijedi zemljotres u NBA ligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Lebron Džejms donio je konačnu odluku i neće nastaviti karijeru u Los Anđeles Lejkersima.

Lebron dzejms napusta los andjeles lejkerse Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Lebron Džejms (41) neće nositi dres Los Anđeles Lejkersa naredne sezone. Dakle, neće ponovo igrati u tandemu sa Lukom Dončićem već će karijeru da nastavi u drugom klubu. To je potvrdio pouzdani američki novinar Šams Čaranija.

"Lebron je već obavijestio Lejkerse da neće ostati u klubu. Njegov agent Rič Pol nam je potvrdio. Poslije osam sezona je odlučio da napusti klub. Obavijestio je franšizu pred početak roka za slobodne agente. Lejkersi su željeli da se vrati, ali je on odlučio da promijeni sredinu", navodi Šams.

Već nekoliko dana traju spekulacije o tome da će da ode u Golden Stejt i da će tamo da proba sa Stefom Karijem i Drejmondom Grinom da napadne titulu. Koliko zaista ta ekipa može s obzirom na godine, to je veoma dobro pitanje...

Ti navodi su dodatno "podgrijani" informacijama da je Grin odbio produžetak ugovora od skoro 28 miliona dolara kako bi pomogao upravi kluba da dovede bolje igrače i pojačanja za novu sezonu. Izgleda da je Džejms prvi kandidat.

Može li da dođe kod Jokića?

U prethodnom periodu spominjala se i mogućnost da Lebron Džejms završi u Denveru i da zaigra sa Nikolom Jokićem. Koliko je to realno? Teško, ali ne i nemoguće.

Djeluje da je bliži Golden Stejtu, ali ako se uzme u obzir to da ima 41 godinu i da su šanse za titulu mnogo veće u Koloradu nego u San Francisku, ništa ne treba isključiti. Dosta toga zavisiće i od potencijalnih ponuda koje dobije... Nažalost, Nagetsi nisu u finansijskoj mogućnosti da mu daju veliki novac.

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00:21
Lebron Džejms proziva Bogdana Bogdanovića
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(MONDO)

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Lebron Džejms

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