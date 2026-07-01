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Lebron kod Jokića - "kuva se": Stigle najnovije informacije, Denver je zvao "kralja"

Lebron kod Jokića - "kuva se": Stigle najnovije informacije, Denver je zvao "kralja"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Lebron Džejms mogao bi da postane saigrač Nikole Jokića. Denver ga je navodno zvao i pokazao interesovanje za "kralja".

Lebron Džejms bi mogao u Denver Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić i Lebron Džejms mogli bi zaista da postanu saigrači u Denveru. O tome se pričalo prvi put prije nekoliko mjeseci, a situacija je dodatno "zakuvana" od momenta kada je "kralj" saopštio da neće produžiti ugovor sa Lejkersima i da izlazi na tržište kao slobodan agent.

"Nagetsi su kontaktirali Lebrona i izrazili su interesovanje da ga dovedu", to je informacija koju je prenio lokalni "Denver post" što govori da zaista postoji ozbiljno interesovanje i kontakti između dvije strane.

Uz to treba dodati i da je novinar Šams Čaranija saopštio da je "Džejms spreman da prihvati minimalni ugovor sa timom koji napada titulu". Dakle, finansije mu nisu u prvom planu. Ima 41 godinu i želi da napadne trofej.

Za njega su interesovanje pokazali još Klivlend, Golden Stejt i Minesota. Ako se pogleda trenutna situacija najrealnije šanse da napadne titulu ima sa Denverom i Jokićem...

Čeka nas dosta uzbuđenja u narednom periodu.

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Tagovi

Lebron Džejms Nikola Jokić Denver NBA liga

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