Lebron Džejms mogao bi da postane saigrač Nikole Jokića. Denver ga je navodno zvao i pokazao interesovanje za "kralja".

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić i Lebron Džejms mogli bi zaista da postanu saigrači u Denveru. O tome se pričalo prvi put prije nekoliko mjeseci, a situacija je dodatno "zakuvana" od momenta kada je "kralj" saopštio da neće produžiti ugovor sa Lejkersima i da izlazi na tržište kao slobodan agent.

"Nagetsi su kontaktirali Lebrona i izrazili su interesovanje da ga dovedu", to je informacija koju je prenio lokalni "Denver post" što govori da zaista postoji ozbiljno interesovanje i kontakti između dvije strane.

Vidi opis Lebron kod Jokića - "kuva se": Stigle najnovije informacije, Denver je zvao "kralja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Uz to treba dodati i da je novinar Šams Čaranija saopštio da je "Džejms spreman da prihvati minimalni ugovor sa timom koji napada titulu". Dakle, finansije mu nisu u prvom planu. Ima 41 godinu i želi da napadne trofej.

Za njega su interesovanje pokazali još Klivlend, Golden Stejt i Minesota. Ako se pogleda trenutna situacija najrealnije šanse da napadne titulu ima sa Denverom i Jokićem...

Čeka nas dosta uzbuđenja u narednom periodu.