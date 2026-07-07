Denver će morati da plati 177.000.000 dolara: Ogroman problem zbog dvojice Jokićevih saigrača

Dok Nikola Jokić čeka naredno ljeto da potpiše novi ugovor, Denver Nagetsi imaju velike probleme da izgrade tim oko njega.

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Prethodna sezona Denver Nagetsa bila je još jedna koja se neće dugo pamtiti - ekipa nije stigla do same završnice NBA lige, a "potrošena" je još jedna tripl-dabl sezona Nikole Jokića. Pred novu takmičarsku godinu tim iz Kolorada mora da napravi važne promjene u igračkom kadru, ali se čini da su čelnicima ruke vezane zbog problema koje franšiza ima sa ugovorima najvećih zvijezda.

Svi nosioci igre Denver Nagetsa imaju "jake" ugovore i to je otežavajući faktor pri sastavljanju ekipe. Dodatni problem je što košarkaši koji tek treba da dobiju ugovore, poput Pejtona Votsona, traže daleko više novca nego što su imali u prethodnim sezonama. Upravo zbog toga Denver bi mogao da potroši čak 177.000.000 dolara samo na poreze zbog prevelikih troškova!

"Ako Denver Nagetsi otpuste Valančijunasa i zatim potpišu Pejtona Votsona na ugovor težak 25 miliona dolara po sezoni, oni će biti kažnjeni porezom od 177 miliona dolara", napisao je novinar vik Lombardi, pozivajući se na novinara Bobija Marksa koji je specijalizovan za novac u američkom sportu.

According to@BobbyMarks42,

if the@nuggetssimply waived Valanciunis and then signed Peyton Watson to a $25 million/year contract, they would get hit with a tax penalty of $177 million dollars.



That’s the cost of the repeater tax.



ONE HUNDRED SEVENTY SEVEN MILLION. — Vic Lombardi (@VicLombardi)July 6, 2026

Prethodnih dana pojavila se informacija da bi Denver mogao da ponudi Pejtonu Votsonu novi višegodišnji ugovor, ali se tada govorilo o preko 30 miliona dolara godišnje. Votson je do sada imao "ruki ugovor", pa je za četiri godine u timu zaradio tek nešto više od 10 miliona dolara - razlika je očigledna i ona bi mogla da bude veoma opterećujuća za Denver.

Garantovane ugovore za narednu sezonu imaju Nikola Jokić, Džamal Marej, Aron Gordon, Kameron Džonson i Kristijan Braun - čitava petorka igrača koji bi trebalo da budu nosioci igre. Jokić će zaraditi gotovo 60 miliona dolara, Marej tek nešto malo više od 50 miliona za sezonu, dok je Gordon blizu 34 miliona za narednu sezonu. Džonson (23 milion) i Braun (21 milion) imaju nešto skromnija primanja, ali i dalje veoma velike ugovore - posebno se to odnosi na Kristijana Brauna kojem tek počinje da teče petogodišnji ugovor.

Sa druge strane, litvanski košarkaš Jonas Valančijunas ima ugovor težak 10 miliona dolara. Jasno je da on ne donosi ekipi dovoljno da bi bio isplativ, ali Denver Nagetsi ne mogu tek tako da raskinu ugovor sa košarkašem koji ima veliku želju da naredne sezone nosi dres Žalgirisa i nadmeće se u Evroligi.

Slična je situacija sa još jednim igračem, ali je njegov doprinos još manji. Već godinama Zik Nađi "pljačka" Nagetse, a za narednu sezonu zagarantovan mu je ugovor od gotovo 7.500.000 dolara. Denver ima "timsku opciju" da produži ugovore Darona Holmsa, Džulijana Stroutera i Džejlena Piketa, rotacionih igrača u prethodnoj sezoni.

Nagetsi će morati da odluče šta će uraditi sa Valančijunasom, kako će riješiti novi ugovor Votsona i gdje da pronađu novac potreban za kompletiranje igračkog kadra. Pojedini košarkaši koji su prethodne sezone biti dio tima više neće igrati za ekipu iz Kolorada, a ni tada klupa Nagetsa nije imala veliki doprinos rezultatima.

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