Ponoćna bomba u NBA: Jokić ostao bez Ol Stara, otišao je kod njegovog najvećeg rivala

Iako se šuškalo da bi Džejlen Braun mogao da završi u redovima Denver Nagetsa kod Nikole Jokića on će se preseliti u Filadelfiju kod njegovog najvećeg rivala Džoela Embida.

Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Još jedan nevjerovatan trejd videli smo u NBA ligi. Nakon što je Janis Adetokumbo otišao u Majami sada su Boston i Filadelfija napravili nevjerovatnu razmjenu. Džejlen Braun je prešao u redove Filadelfije, dok će Boston Seltiksi u zamjenu za nega dobiti Pola Džordža, dva pika prve runde i dva pika druge runde drafta.

Tako će sa jedne strane Džejson Tejtum dobiti novog Ol Stara sa kojim će juriti titulu, kao i gomilu pikova sa kojima će probati Seltiksi da izgrade i budućnost. Filadelfija će pak imati novog parnjaka za Džoela Embida.

Ko je trejdovan?

Sa jedne strane to je Džejlen Braun koji je od početka karijere 2016. godine u Bostonu i bio je MVP finala 2024. kada je osvojio trofej. Bio je pet puta NBA Ol Star.

Sa druge strane stiže 36-godišnji veteran koji je igrao za Indijanu, Oklahomu, Kliperse i Filadelfiju. Bio je devet puta Ol Star, dva puta u defanzivnoj petorci lige, dva puta u drugoj defanzivnoj petorci, 2013. je proglašen za igrača koji je najviše napredovao, ali sada se muči sa povredama i daleko je od nekadašnje forme.

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