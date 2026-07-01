Milvoki pustio Janisa i na njegovo mjesto doveo Bogoljuba!

Bogoljub Marković je potpisao ugovor i zaigraće za Milvoki Bakse naredne sezone.

Izvor: MN Press/EPA-EFE/RONDA CHURCHILL

Krenula je nova era u Milvoki Baksima odlaskom Janisa Adetokumba u redove Majami Hita, a na njegovoj poziciji krilnog centra odmah je doveden Srbin. Poslije godinu dana čekanja nakon biranja na draftu Bogoljub Marković potpisao je višegodišnji ugovor sa klubom.

Reprezentativac Srbije je izbran kao 47. pik na NBA draftu prošle godine i igrao je za Megu u ABA ligi u sezoni u kojoj se spremao za NBA. Prosječno je bilježio 18,9 poena, imao je 8,9 skokova i 2,6 asistencija uz jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Bio je najbolji mladi igrač ABA lige, a sada ide u NBA.

Osim Mege razvijao se u redovima OKK Beograda, a visoki Užičanin biće dio rekonstrukcije tima i pokušaja Milvokija da počnu novi život nakon decenije u kojoj se sve vrtjelo oko "Grik Frika".

Na krilnim pozicijama Milvoki IMA Usmana Dijenga, Kajla Kuzmu, Pita Nensa, Bobija Portisa, Toreana Prinsa i naravno - Tanasisa i Aleksa Adetokumba. Vidjećemo ko od njih ostaje u timu i koliko će mjesta u rotaciji zapravo imati Marković.

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