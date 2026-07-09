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Veliki otkaz u Denveru: Došao kao ogromno pojačanje Jokiću, jedva dočekali da ga otjeraju

Veliki otkaz u Denveru: Došao kao ogromno pojačanje Jokiću, jedva dočekali da ga otjeraju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Jonas Valančijunas je raskinuo ugovor sa Denver Nagetsima.

Jonas Valančijunas napustio Denver Izvor: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Gotovo je, Jonas Valančijunas više nije košarkaš Denvera. Iskusni litvanski centar je trebalo da bude zamjena za Nikolu Jokića, međutim nakon sezone u kojoj nije ispunio očekivanja dogovorio je sporazumni raskid ugovora i sada će se vjerovatno vratiti u Evropu.

U prethodnoj sezoni je prosječno bilježio 8,7 poena, 5,1 skokova i 1,2 asistencija, a iako sada nekoliko NBA timova želi da ga dovede, on je praktično sve dogovorio sa ekipom Žalgirisa.

Za sada se ne zna kakav su dogovor napravili čelnici Denvera sa Valančijunasom. On je imao garantovanih 10.000.000 dolara za ovu sezonu, ali sigurno je da je pristao na manji iznos od toga kako bi postao slobodan igrač. Sa druge strane Denver, koji ima već potrošenih preko 200.000.000 dolara, jedva je dočekao da malo olakša svoj budžet.

Gotova NBA karijera?

Jonas Valančijunas ima 34 godine, počeo je da igra u Perlasu i Lijetuvos Ritasu, a onda je izabran kao peti pik od strane Toronta 2012. godine. Tu je ostao do 2019. pa je onda igrao dvije godine u Memfisu, tri godine u Nju Orleansu, godinu dana u Vašingtonu i poslije kratkog perioda u Sakramentu potpisao je za Denver.

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Tagovi

Jonas Valančijunas Denver NBA liga

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