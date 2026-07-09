Jonas Valančijunas je raskinuo ugovor sa Denver Nagetsima.

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Gotovo je, Jonas Valančijunas više nije košarkaš Denvera. Iskusni litvanski centar je trebalo da bude zamjena za Nikolu Jokića, međutim nakon sezone u kojoj nije ispunio očekivanja dogovorio je sporazumni raskid ugovora i sada će se vjerovatno vratiti u Evropu.

U prethodnoj sezoni je prosječno bilježio 8,7 poena, 5,1 skokova i 1,2 asistencija, a iako sada nekoliko NBA timova želi da ga dovede, on je praktično sve dogovorio sa ekipom Žalgirisa.

Za sada se ne zna kakav su dogovor napravili čelnici Denvera sa Valančijunasom. On je imao garantovanih 10.000.000 dolara za ovu sezonu, ali sigurno je da je pristao na manji iznos od toga kako bi postao slobodan igrač. Sa druge strane Denver, koji ima već potrošenih preko 200.000.000 dolara, jedva je dočekao da malo olakša svoj budžet.

Gotova NBA karijera?

Vidi opis Veliki otkaz u Denveru: Došao kao ogromno pojačanje Jokiću, jedva dočekali da ga otjeraju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Jonas Valančijunas ima 34 godine, počeo je da igra u Perlasu i Lijetuvos Ritasu, a onda je izabran kao peti pik od strane Toronta 2012. godine. Tu je ostao do 2019. pa je onda igrao dvije godine u Memfisu, tri godine u Nju Orleansu, godinu dana u Vašingtonu i poslije kratkog perioda u Sakramentu potpisao je za Denver.