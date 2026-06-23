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Pravi se novi drim-tim u Evroligi: Kupili igrača od Partizana, sad uzimaju NBA veterana Nikoli Jokiću

Pravi se novi drim-tim u Evroligi: Kupili igrača od Partizana, sad uzimaju NBA veterana Nikoli Jokiću

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Jonas Valančijunas čeka da ozvaniči saradnju sa Žalgirisom.

Jonasa Valančijunas ide u Žalgiris Izvor: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Kupio je ŽalgirisSterlinga Brauna od Partizana, doveo je Sejbena Lija, Mariusa Grigonisa, Mareka Blaževića i Maksvela Luisa, a priča se da su blizu dogovora sa Karsenom Edvardsom. A sada su na korak od toga da potpišu Jonasa Valančijunasa. Navodno je dugogodišnji NBA centar dogovorio dvogodišnji ugovor sa litvanskim klubom i želi da se vrati u domovinu poslije 14 godina. 

Bio je na korak od prelaska u Evropu i prošle godine Valančijunas. alij ga je Denver uzeo u trejdu i nije želio da ga pusti, Bio je rezerva Nikoli Jokiću, ali kako se to nije završilo kao što je planirano i kako je Valančijunas bio ili povrijeđen ili van forme sada se očekuje raskid saradnje. 

Čeka se 22. jun kada će se donijeti odluka između Valančijunasa i Denvera. Ipak kako je iskusni Litvanac istakao da ne želi da nastavlja karijeru u Americi izgleda da mu je Žalgiris jedina opcija. Prošle godine je imao dogovoren ugovor sa Panatinaikosom, ali sada izgleda nema planova da ga dovedu kod Željka Obradovića, 

U sezoni iza nas Valančijunas je odigrao 65 mečeva za Denver, imao je 8,7 poena, imao 5,1 skok i 1,2 asistencije po meču. U karijeri imao preko 1.000 utakmica u NBA ligi i prosjek od 12,8 poena i 9 skokova, što znači da je vrlo blizu dabl-dabla.

Tagovi

Jonas Valančijunas KK Žalgiris košarka

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