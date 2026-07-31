Panarinaikos je u svoje redove doveo Silvana Fransiska, jednog od najboljih plejmejkera Evrope. Po dolasku u Atinu Francuz je otkrio šta misli i o novom treneru Željku Obradoviću

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je za kraj prelaznog roka servirao pravu poslasticu. "Ukrao" je Silvana Fransiska ASVEL-u i pojačao redove tima iz Atine. Po dolasku u ekipu Željka Obradovića, Francuz je govorio o novoj sredini, ali prije svega o novom treneru i želji da od najtrofejnijeg stručnjaka u Evropi nauči što više.

"Znam da je Željko Obradović trenerska legenda. Biti uz njega i imati priliku da naučim još više od njega za mene je izuzetno važno. Jedva čekam! Osjećam se odlično, zaista sjajno. Presrećan sam što sam ovdje i što se vraćam u Grčku, ali prije svega što dolazim u najveći klub u Evropi. Jedva čekam da upoznam saigrače i sve ljude u klubu", rekao je po dolasku u Atinu.

Vidi opis "Znam ko je Željko Obradović": Fransisko otkrio kako i zašto je došao u Panatinaikos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Zaista jedva čekam da počnemo da radimo zajedno. Znam da je on (Željko Obradović) bez ikakve sumnje trenerska legenda. Za mene će biti ogromna stvar da budem uz njega i da učim od njega. Iskreno, jedva čekam."

Pojasnio je Fransisko i kako je "preletio" iz jednog tima u drugi. "Bio sam na Mikonosu i čim sam sletio, stvari su počele da se razvijaju sa svih strana. Sve se dogodilo u svega nekoliko sati, praktično za jedan dan. Zaista sam srećan što smo moji agenti i ja uspjeli da ostvarimo ono što smo željeli i da dođem tamo gdje sam želio da budem. U isto vrijeme, ljudi iz Panatinaikosa odradili su sjajan posao. Sve je bilo završeno nevjerovatno brzo i sada sam ovdje, što me čini veoma srećnim."

Kad je u pitanju novi tim i uklapanje u ekipu koja broji nekoliko Francuza, Fransisko je rekao: "Ekipa je zaista veoma kvalitetna i izuzetno talentovana, zbog čega će biti lako da se brzo prilagodim. Najvažnije je da izgradimo dobru hemiju i odnos među sobom kako bismo funkcionisali kao tim. Vjerujem da svi znamo kako da se brzo prilagodimo i mislim da će cijeli proces biti mnogo lakši."

Fransisko je navodno prihvatio i manju platu kako bi prešao u Panatinaikos i sarađivao sa Željkom Obradovićem. Umjesto ugovora vrijednog do pet miliona evra po sezoni u ASVEL-u, odlučio se za trogodišnji aranžman sa atinskim klubom vrijedan više od 3,5 miliona evra godišnje.