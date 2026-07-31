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Uspjela pobuna UEFA, sve više je onih protiv FIFA: 143 zemlje protiv Đanija Infantina

Uspjela pobuna UEFA, sve više je onih protiv FIFA: 143 zemlje protiv Đanija Infantina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Đani Infantino se suočava sa otporom 143 zemlje zbog prijedloga o privatnim investicijama u FIFA. UEFA, KONKAKAF i AFC su se pobunili.

I Azijska fudbalska federacija protiv plana Đanija Infantina Izvor: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia

Namjera predsjednika FIFA Đanija Infantina da "proda" Svjetsko prvenstvo je pred kolapsom. Nakon što se UEFA pobunila, pa za njom KONKAKAF, glas je digla i Azijska fudbalska federacija (AFC). Svih njenih 47 članova stalo je protiv Infantinovog prijedloga, smatrajući ga nepotrebnim.

To će reći da je za sada bar 143 nacije protiv ideje Đanija Infantina, Donalda Trampa i drugih koji su iza prijedloga FIFA, što je već dvotrećinska većina.

"Azijska fudbalska konfederacija (AFC) sa dubokom zabrinutošću prati dešavanja posljednjih dana u vezi sa prijedlogom o osnivanju FIFA Forward Enterprise (FFE) i neizvjesnošću koja se pojavila širom globalne fudbalske zajednice", navodi se između ostalog u saopštenju AFC.

"AFC izražava solidarnost sa UEFA i KONKAKAF u iskazivanju ozbiljne zabrinutosti povodom prijedloga FIFA da uvede privatne investicije u svoja vodeća takmičenja, kao i u vezi sa procesom donošenja odluka oko FFE. Činjenica da je situacija došla do tačke u kojoj je stvarna mogućnost bojkota FIFA Svjetskog prvenstva postala tema javnih rasprava treba da zabrine svakoga kome je stalo do budućnosti naše igre. Fudbal nikada nije smio da bude doveden u ovakvu poziciju."

Šta hoće Infantino?

Iako je FIFA izašla sa novim saopštenjem u kome objašnjava da "ne prodaje fudbal" i traži da se svaka nacija izrazi posebno, a ne da to bude stav konfederacija, jasno je šta je plan. 

FIFA ima za cilj da kreira ćerku-kompaniju vrijednu 20 milijardi dolara i proda više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. 

Dakle, FIFA planira da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je i Tramp.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodali akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svjež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara.

Inače, dao je rok svim Savezima da se izjasne do 19. septembra. Svi koji prihvate dobiće 40 miliona dolara, a oni koji odbiju - 10.

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Tagovi

Đani Infantino FIFA AFC

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