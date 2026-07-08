Ništa od tandema Jokić-Lebron u Denver Nagetsima.

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Kružile su priče da bi Lebron Džejms mogao kod Nikole Jokića, ali sve je izvjesnije da do toga neće doći. Prema informacijama NBA insajdera Brajana Vindhorsta, "kralj" je odlučio gdje će nastaviti karijeru. Iako je sve čuvano kao stroga tajna, na pomolu je veliki povratak u Klivlend Kavalirse.

Ipak, Vindhorst je dodao da Lebron svoju odluku nije saopštio ni najbližim saradnicima, ali će uskoro sve biti objelodanjeno.

"Postoje ljudi sa kojima se svakodnevno viđam i razgovaram, a koji su veoma bliski Lebronu i provode vrijeme sa njim, a on im to ne govori”, rekao je Vindhorst i dodao:

"Ako me pitate: 'Da li sve ukazuje na Klivlend?', da, sve ukazuje na Klivlend, Ali, to su samo nagovještaji", rekao je NBA insajder.

Veliki povratak

Vidi opis Lebron Džejms donio odluku o nastavku karijere: Ništa od Jokića, ide tamo gdje je sve počelo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLISON DINNER/EPA Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: EPA/YOAN VALAT Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Prelazak u Klivlend bi nosio veliku istorijsku i emotivnu težinu za Džejmsa. Kavalirski su ga birali kao prvog pika na NBA draftu 2003. godine, ubrzo je postao zaštitno lice franšize, a potom i jedna od najvećih NBA zvijezda.

Džejms je proveo prvih sedam sezona svoje karijere u Klivlendu prije nego što je otišao u Majami Hit 2010. godine. Vratio se 2014. godine, da bi 2016. zajedno slavili NBA titulu.

Iza sebe ima još jednu impresivnu sezonu, sa 41 godinom bilježio je prosjek od 26,8 poena, 7,5 skokova i 7,6 i definitivno još uvijek može mnogo da doprinese na terenu.