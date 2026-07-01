Kako stvari stoje Darko Rajaković dobiće NBA superstara u Torontu jer je Kavaj Lenard blizu povratka u Reptorse.

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Darko Rajaković trebalo bi da dobije NBA zvijezdu za narednu sezonu - Kavaja Lenarda. Šampion najjače košarkaške lige na svijetu mogao bi da se vrati uskoro u tim sa kojim je osvojio baš jedan od dva prstena. Trejd je veoma blizu, tako tvrdi pouzdani novinar Šams Čaranija.

"Klipersi su blizu trejda u kom će poslati Lenarda u Toronto za Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva pika prve runde, jednu razmjenu pika i dva pika druge runde", poručio je Čaranija.

Vidi opis Dvostruki NBA šampion ide kod Darka Rajakovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Lenard je karijeru počeo u San Antoniju sa kojim je uzeo prvu titulu, pa je onda prešao u Toronto gde je uzeo drugi trofej. Odatle je otišao u Kliperse, ali tamo nije uspeo da ponovi uspeh. Sedam puta je bio učesnik Ol-stara i sa njim bi Reptorsi dobili dosta toga, posebno kada je u pitanju iskustvo i uloga lidera.

Kavaj je prošle sezone beležio 27,9 poena, 6,4 skokova i 3,9 asistencija po meču. Klipersi sa druge strane prave zaokret, usred prošle sezone su se odrekli Džejmsa Hardena, sada i Lenarda, pre toga su odbili da ponude produžetak ugovora Bogdanu Bogdanoviću...

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