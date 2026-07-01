logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvostruki NBA šampion ide kod Darka Rajakovića

Dvostruki NBA šampion ide kod Darka Rajakovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Kako stvari stoje Darko Rajaković dobiće NBA superstara u Torontu jer je Kavaj Lenard blizu povratka u Reptorse.

Darko rajakovic dovodi kavaja lenarda u toronto Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Darko Rajaković trebalo bi da dobije NBA zvijezdu za narednu sezonu - Kavaja Lenarda. Šampion najjače košarkaške lige na svijetu mogao bi da se vrati uskoro u tim sa kojim je osvojio baš jedan od dva prstena. Trejd je veoma blizu, tako tvrdi pouzdani novinar Šams Čaranija.

"Klipersi su blizu trejda u kom će poslati Lenarda u Toronto za Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva pika prve runde, jednu razmjenu pika i dva pika druge runde", poručio je Čaranija.

Lenard je karijeru počeo u San Antoniju sa kojim je uzeo prvu titulu, pa je onda prešao u Toronto gde je uzeo drugi trofej. Odatle je otišao u Kliperse, ali tamo nije uspeo da ponovi uspeh. Sedam puta je bio učesnik Ol-stara i sa njim bi Reptorsi dobili dosta toga, posebno kada je u pitanju iskustvo i uloga lidera.

Kavaj je prošle sezone beležio 27,9 poena, 6,4 skokova i 3,9 asistencija po meču. Klipersi sa druge strane prave zaokret, usred prošle sezone su se odrekli Džejmsa Hardena, sada i Lenarda, pre toga su odbili da ponude produžetak ugovora Bogdanu Bogdanoviću...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:24
Denis Šreder o Rajakoviću
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Rajaković Toronto Reptors Kavaj Lenard

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC