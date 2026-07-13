Prometno na "Grbavici": Trojica fudbalera napustila Željezničar

Fudbalski klub Željezničar zvanično je u ponedjeljak potvrdio rastanak sa trojicom fudbalera - Erminom Bičakčićem, Mustafom Šukilovićem i Vedadom Garčevićem.

Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

Klub sa "Grbavice" se putem svojih zvaničnih kanala zahvalio igračima na dosadašnjem angažmanu, profesionalizmu i doprinosu timu, poželivši im mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere, uz tradicionalnu poruku: "Jednom Željezničar, uvijek Željezničar".

Ermin Bičakčić je u Želju stigao u februaru ove godine i tokom boravka u plavom dresu upisao je 16 nastupa.

Mustafa Šukilović je s druge strane u plave stigao u septembru 2024. godine i odigrao 37 zvaničnih utakmica, dok je Vedad Garčević od jula bio član sarajevskog tima, ali nije upisao nijedan nastup za prvi tim.

"FK Željezničar se zahvaljuje Erminu Bičakčiću, Mustafi Šukiloviću i Vedadu Garčeviću na dosadašnjem angažmanu i želi im mnogo sreće u nastavku karijera", navedeno je u saopštenju.

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FK Željezničar se zahvaljuje Erminu Bičakčiću, Mustafi Šukiloviću i Vedadu Garčeviću na dosadašnjem angažmanu i želi im mnogo sreće u nastavku karijera. ⚪



Ermin Bičakčić je u Željezničar stigao u februaru ove godine, a odigrao je 16 utakmica.pic.twitter.com/iyoE4gTP36 — FK Željezničar (@fkzeljeznicar)July 13, 2026

(MONDO)