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Radnik doveo poznato premijerligaško ime: Mustafa Šukilović se vratio u Bijeljinu

Radnik doveo poznato premijerligaško ime: Mustafa Šukilović se vratio u Bijeljinu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Doskorašnji štoper Željezničara vratio se u bijeljinski klub, čije boje je branio i tokom omladinskih dana.

Mustafa Šukilović novi igrač Radnika Izvor: FK Radnik Bijeljina

Fudbalski klub Radnik pohvalio se ove nedjelje dovođenjem Mustafe Šukilovića.

Ovaj rođeni Bijeljinac je u tabor semberskog premijerligaša stigao iz Željezničara, čiji je član bio od septembra 2024. godine. Radnik će mu biti treći klub u bh. eliti nakon što je prethodno branio i boje Tuzla sitija.

Bivši omladinac Radnika, čije je boje branio i kao kadet i kao junior, do sada je odigrao 103 meča u Premijer ligi BiH, postigavši tri gola.

Devet puta je ovaj štoper obukao dres kadetske selekcije BiH. Trinaest mečeva je uknjižio za juniorsku, dok je osam puta istrčao na teren kao član mlade selekcije BiH.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Radnik Bijeljina fudbal Premijer liga BiH transferi Mustafa Šukilović

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