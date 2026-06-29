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Željezničar potvrdio nove odlaske sa Grbavice: Još trojica igrača razdužila plavi dres

Željezničar potvrdio nove odlaske sa Grbavice: Još trojica igrača razdužila plavi dres

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Nastavlja se "egzodus" iz premijerligaša sa Grbavice.

Još trojica igrača napustila Željezničar Izvor: FK Željezničar

U istom danu kada su počele pripreme za novu sezonu, Fudbalski klub Željezničar objelodanio je rastanke sa još trojicom igrača.

Najzvučniji je svakako odlazak brazilskog krilnog napadača Vinija Peišota, koji je sa Grbavice otišao po isteku postojećeg ugovora. U sarajevski klub je došao početkom 2025. godine i za to vrijeme odigrao 47 mečeva, postigavši pet golova. Karijeru bi trebalo da nastavi u Japanu.

Ugovor je istekao i mladom štoperu Aimanu Šemdinu, koji je sezonu proveo na pozajmici u Slaviji, dok je Hamzi Jaganjcu istekla pozajmica iz Istre 1961. Napadač hrvatskog tima je u sezoni iza nas odigrao 25 ligaških mečeva i postigao četiri gola, uz tri asistencije.

Ekipu nad kojom je komandu danas preuzeo hrvatski trener Ivan Prelec još ranije su napustili Vedad Muftić (AEK Larnaka, Kipar), Edvin Odinaka (Bukovina, Ukrajina), Edin Osmanović (BG Patum, Tajland), Sulejman Krpić (Stupčanica), dok novi klub i dalje traže Patrik Gabrijel Galčev, Žoao Erik, Igor Rončević i Santijago Garsija.

Što se tiče novajlija, za sada nije stiglo nijedno pojačanje.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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FK Željezničar fudbal Premijer liga BiH transferi

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