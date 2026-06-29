Željezničar počeo pripreme s novim trenerom

Fudbaleri Željezničara obavili su prvi trening u okviru priprema za narednu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, saopštio je u ponedjeljak sarajevski klub.

Izvor: FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Prvi trening vodio je Ivan Prelec sa svojim saradnicima. Zvanično predstavljanje stručnog štaba, potpisivanje ugovora te predstavljanje plana i programa rada uslijediće nakon ispunjenja određenih obaveza i završetka svih neophodnih administrativnih i zakonskih procedura u idućih nekoliko dana.

Na prvom treningu bili su sljedeći fudbaleri:

Alvin Ćosić, Mustafa Šukilović, Kolin Sedorf, Daris Kelmendi, Bojan Nastić, Enes Alić, Đovani Trupi, Ajdin Raščić, Samir Radovac, Aleksa Pejić, Afan Fočo, Admir Gojak, Deni Milošević, Madžid Šošić, Eldar Dragović, Ismail Oulad M'Hand, Dominik Prokop, Aldin Efendić, Dženan Šabić, Matej Cvetanoski, Ibrahim Olanrevadžu, Džonatan Friman, Vedad Garčević, Ernad Babaluk, Muharem Husković, Džoi Konings.

Matej Cvetanoski i Armin Hodžić su još uvijek van trenažnog procesa zbog povreda.

Ko je Ivan Prelec?

Ivan Prelec je hrvatski trener rođen 24. jula 1987. godine u Zagrebu. U karijeri je bio trener mlađih kategorija Dinama i reprezentaciji Hrvatske (U-17). Takođe vodio je danski Vejle i ekipu Istre, hrvatskog prvoligaša.

(MONDO)