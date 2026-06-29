logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željezničar počeo pripreme s novim trenerom

Željezničar počeo pripreme s novim trenerom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Željezničara obavili su prvi trening u okviru priprema za narednu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, saopštio je u ponedjeljak sarajevski klub.

Željezničar počeo pripreme s novim trenerom Ivan Prelec Izvor: FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Prvi trening vodio je Ivan Prelec sa svojim saradnicima. Zvanično predstavljanje stručnog štaba, potpisivanje ugovora te predstavljanje plana i programa rada uslijediće nakon ispunjenja određenih obaveza i završetka svih neophodnih administrativnih i zakonskih procedura u idućih nekoliko dana.

Na prvom treningu bili su sljedeći fudbaleri:

Alvin Ćosić, Mustafa Šukilović, Kolin Sedorf, Daris Kelmendi, Bojan Nastić, Enes Alić, Đovani Trupi, Ajdin Raščić, Samir Radovac, Aleksa Pejić, Afan Fočo, Admir Gojak, Deni Milošević, Madžid Šošić, Eldar Dragović, Ismail Oulad M'Hand, Dominik Prokop, Aldin Efendić, Dženan Šabić, Matej Cvetanoski, Ibrahim Olanrevadžu, Džonatan Friman, Vedad Garčević, Ernad Babaluk, Muharem Husković, Džoi Konings.

Matej Cvetanoski i Armin Hodžić su još uvijek van trenažnog procesa zbog povreda.

Ko je Ivan Prelec?

Ivan Prelec je hrvatski trener rođen 24. jula 1987. godine u Zagrebu. U karijeri je bio trener mlađih kategorija Dinama i reprezentaciji Hrvatske (U-17). Takođe vodio je danski Vejle i ekipu Istre, hrvatskog prvoligaša.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC