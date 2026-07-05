Reakcija sa "Grbavice": Saopštenje Skupštine FK Željezničar povodom istupa Sanina Mirvića

Iz Fudbalskog kluba Željezničar odlučili su da se oglase zvaničnim Saopštenjem za javnost o navodima dosadašnjeg predsjednika Upravnog odbora "o netačnim i nepotpunim informacije o radu i poslovanju".

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Povodom medijskih istupa g. Sanina Mirvića, kao i tekstova objavljenih prethodnih dana u kojima su iznesene brojne netačne i nepotpune informacije o radu i poslovanju FK Željezničar, Skupština FK Željezničar smatra svojom obavezom da, radi istinitog informisanja članova Kluba, navijača i cjelokupne sportske javnosti, ukaže na relevantne činjenice kojima se demantuju navedeni medijski istupi.

Skupština se na ovaj način oglašava isključivo zbog činjenice da su u javnosti iznesene tvrdnje koje se odnose na rad organa Kluba i koje mogu dovesti članove, navijače i javnost u zabludu ukoliko ostanu bez odgovora.

1. Ugovor o strateškom partnerstvu nikada nije zaključen

Suprotno tvrdnjama koje se plasiraju u javnosti, ugovor između FK Željezničar i g. Sanina Mirvića nikada nije stupio na snagu niti je postao pravno obavezujući.

Jedan od osnovnih uslova za njegovo stupanje na snagu bio je upis izmjena Statuta FK Željezničar u nadležni registar Federalnog ministarstva pravde, što se, kako je javnosti poznato, nikada nije desilo.

Posebno ističemo da nacrt ugovora, kao i prijedlog izmjena Statuta, nisu izrađivali organi niti predstavnici FK Željezničar, već g. Mirvić sa svojim pravnim timom. Predstavnici Kluba su tokom pregovora dostavili niz prijedloga izmjena i dopuna, upozoravajući da pojedine odredbe predloženog Statuta nisu usklađene sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine, te da postoji ozbiljan rizik da takve izmjene neće biti moguće registrovati.

Na ove primjedbe g. Mirvić i njegovi predstavnici davali su jasna uvjeravanja da će postupak registracije biti uspješno okončan, što se, na kraju, nije dogodilo.

2. Tvrdnje o preuzimanju 'ogromnih dugova' ne odgovaraju činjenicama

Javnosti se pokušava predstaviti da je g. Mirvić preuzeo Klub u finansijski bezizlaznoj situaciji.

Činjenice govore drugačije.

Početkom januara 2026. godine FK Željezničar je naplatio dio rekordnog transfera Abdulmalika Al Džabera, čime je Klub ostvario značajan priliv sredstava. Ta sredstva bila su na raspolaganju Upravi koja je u tom periodu upravljala Klubom zajedno sa g. Mirvićem.

Istovremeno, obaveza plaćanja provizije posredniku u transferu nije izvršena u ugovorenom roku, čime je dovedena u pitanje blagovremena isplata preostalih rata transfernog obeštećenja i ozbiljno ugrožen finansijski interes Kluba.

Uprkos značajnom prilivu sredstava, Klub se već nakon nekoliko mjeseci suočio sa rastom obaveza, kašnjenjima u plaćanju dobavljača, pokretanjem brojnih postupaka za naplatu potraživanja, kao i kašnjenjima u isplati plata zaposlenicima Kluba, iako su takve obaveze u prethodnom periodu bile uredno servisirane.

Istovremeno su zaključivani milionski ugovori sa igračima i članovima stručnog štaba, bez jasno definisanog i održivog modela njihovog finansiranja.

3. Tvrdnje o 'vlastitom ulaganju' nisu tačne

Izvor: FK Željezničar

Tačno je da je g. Mirvić odobrio Klubu tri pozajmice.

Međutim, ukupna vrijednost tih pozajmica nije iznosila ni 700.000 KM, a za svaku od njih ugovorena je kamata.

Radi se, dakle, o pozajmicama, a ne o kapitalnim ulaganjima ili investicijama u Klub.

Takođe napominjemo da se dio dokumentacije koja se odnosi na navedene pozajmice, uključujući način njihovog zaključenja i potpisivanja, trenutno analizira od strane nadležnih organa Kluba, te će o svim utvrđenim činjenicama javnost biti blagovremeno upoznata.

4. Netačne su tvrdnje o hipotekama i kreditnoj sposobnosti Kluba

FK Željezničar nije opterećen hipotekama na način kako se to pokušava predstaviti javnosti.

Klub uredno izmiruje obaveze prema Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine kroz zakonom odobreni reprogram.

Upravo u periodu upravljanja g. Mirvića došlo je do odstupanja od dotadašnje dinamike urednog servisiranja pojedinih obaveza, kao posljedice odluka tadašnje upravljačke strukture.

5. Skupština je dala punu podršku pronalasku strateškog partnera

Posebno odbacujemo pokušaje da se odgovornost za neuspjeh pregovora prebaci na organe Kluba.

Skupština FK Željezničar ogromnom većinom podržala je ideju pronalaska strateškog partnera i iskazala spremnost da razmatra modele koji bi dugoročno doprinijeli razvoju Kluba.

U želji da se kontinuitet projekta očuva, Skupština je i na sjednici održanoj u maju 2026. godine dala podršku tadašnjoj upravljačkoj strukturi izborom Upravnog odbora predloženog od strane g. Mirvića, vjerujući uvjeravanjima da će započeti proces biti uspješno okončan i da će to biti u najboljem interesu FK Željezničar.

Zbog toga su netačne i zlonamjerne tvrdnje da organi Kluba nisu pružili podršku projektu strateškog partnerstva. Naprotiv, Skupština je pokazala visok stepen odgovornosti, strpljenja i spremnosti da podrži svaki model koji bi mogao osigurati dugoročnu stabilnost i razvoj FK Željezničar.

6. Demanti medijskih špekulacija o novoj Upravi

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Skupština FK Željezničar demantuje navode objavljene u pojedinim medijima da je unaprijed odlučeno ko će obavljati funkciju direktora Kluba ili ko će biti članovi novog Upravnog odbora.

Do trenutka izdavanja ovog saopštenja takve odluke nisu donesene, niti će biti donesene izvan procedura propisanih Statutom FK Željezničar.

Istovremeno želimo istaći da su osobe čija se imena posljednjih dana spominju u javnosti kroz različite medijske špekulacije u proteklom periodu pružale podršku FK Željezničar na različite načine i zahvaljujemo im na iskazanoj spremnosti da pomognu Klubu. Međutim, njihovo eventualno buduće angažovanje nije predmet bilo kakvih unaprijed donesenih odluka niti medijskih špekulacija.

Pozivamo medije da se suzdrže od objavljivanja neprovjerenih informacija koje mogu narušiti integritet procesa koji je u toku.

Na kraju, Skupština FK Željezničar obavještava članove Kluba i javnost da će, nakon izbora novog Upravnog odbora i okončanja detaljnog pregleda kompletne poslovne dokumentacije, zajedno sa Nadzornim odborom sačiniti sveobuhvatan izvještaj o radu Kluba u proteklom periodu.

Imajući u vidu da Nadzorni odbor tokom prethodnog mandata nije raspolagao kompletnom dokumentacijom potrebnom za potpuno vršenje svoje kontrolne funkcije, smatramo odgovornim da se javnosti obratimo tek nakon što budu utvrđene sve činjenice i izvršena potpuna analiza poslovanja.

FK Željezničar će tada, potpuno transparentno i dokumentovano, javnosti predstaviti sve relevantne podatke, finansijske pokazatelje i odluke donesene u proteklom periodu", navodi se u Saopštenju Skupštine FK Željezničar objavljenom na zvaničnom sajtu kluba.