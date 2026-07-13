Željo riješio pitanje prvog golmana: On će biti nasljednik Vedada Muftića

Sarajevski Željezničar je u ponedjeljak potvrdio da je golman Tarik Abdulahović produžio ugovor i ostaće na "Grbavici" i naredne sezone u Premijer ligi lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: FK Željezničar

Tarik Abdulahović je nova jedinica Želje, koja će naslijediti Vedada Muftića.

Plavi su na društvenim mrežama potvrdili da će Abdulahović ostati na "Grbavici" do kraja naredne sezone.

On je prije dvije godine stigao u Želju iz Tuzle sitija, ali je uglavnom bio rezerva Muftiću, pa je njegovim odlaskom praktično sebi zacementirao mjesto među stativama.

Osim Abdulahovića, plavi još imaju mlade čuvare mreže Alvina Ćosića i Tea Beridana, koji je član juniorske ekipe Željezničara.

FK Željezničar i Tarik Abdulahović su produžili saradnju do ljeta 2027. godine ⚪pic.twitter.com/RpwyhHWPBX — FK Željezničar (@fkzeljeznicar)July 13, 2026

(MONDO)