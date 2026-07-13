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Željo riješio pitanje prvog golmana: On će biti nasljednik Vedada Muftića

Željo riješio pitanje prvog golmana: On će biti nasljednik Vedada Muftića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Sarajevski Željezničar je u ponedjeljak potvrdio da je golman Tarik Abdulahović produžio ugovor i ostaće na "Grbavici" i naredne sezone u Premijer ligi lige Bosne i Hercegovine.

Tarik Abdulahović produžio ugovor sa FK Željezničar Izvor: FK Željezničar

Tarik Abdulahović je nova jedinica Želje, koja će naslijediti Vedada Muftića.

Plavi su na društvenim mrežama potvrdili da će Abdulahović ostati na "Grbavici" do kraja naredne sezone.

On je prije dvije godine stigao u Želju iz Tuzle sitija, ali je uglavnom bio rezerva Muftiću, pa je njegovim odlaskom praktično sebi zacementirao mjesto među stativama.

Osim Abdulahovića, plavi još imaju mlade čuvare mreže Alvina Ćosića i Tea Beridana, koji je član juniorske ekipe Željezničara.

(MONDO)

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Tagovi

FK Željezničar Tarik Abdulahović

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