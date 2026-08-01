Crvena zvezda se suočava sa izazovima na putu ka Ligi šampiona, a superkompjuter predviđa samo 32,7% šansi za ulazak u grupnu fazu.

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Crvena zvezda je na dva koraka od grupne faze Lige šampiona u kojoj je posljednji put igrala u sezoni 2024/25. Zvezda u trećem kolu igra protiv Hapoel Ber Ševe, i već u utorak putuje u Sombathelj na prvi meč (19.30), dok će u ponedjeljak saznati i ko joj je potencijalni rival u plej-ofu.

Kao što je poznato, Zvezda je lako izbacila Larn (9:0 ukupnim rezultatom) i povlašćena je u naredne dvije runde kvalifikacija, ali je uprkos tome "superkompjuter" ne prepoznaje kao učesnika grupne faze Lige šampiona.

Da li je Zvezda potcijenjena?

Vidi opis Da li je Zvezda potcijenjena? Superkompjuter objavio šanse da uđe u Ligu šampiona i nisu sjajne Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Specijalizovani profil "Football Meets Data" koji godinama unazad analizira slike i prilike u UEFA takmičenjima dao je Zvezdi tek 32,7 odsto šansi da uđe u grupnu fazu Lige šampiona. S obzirom na to da će pet klubova proći u grupnu fazu Lige šampiona, "Superkompjuter" smatra da Zvezda neće biti među njima.

To reach the UCL league stage from the Champions Path, as of 1 Aug.



Four teams starting from the PO round with a visible advantage in % as they face no risk of dropping out in Q3.



Dinamo Zagreb is the only Q3 team near the top due to their heavy favorite status in Q3.



PO…pic.twitter.com/sDJ9i2jI3C — Football Meets Data (@fmeetsdata)August 1, 2026



Veće šanse "Superkompjuter" daje AEK-u iz Atine - i to čak 62,6 odsto - posebno nakon ulaska u grupu povlašćenih, zajedno sa Crvenom zvezdom. Norveški šampion Viking, koji nikada nije igrao Ligu šampiona, takođe dobija ogromne šanse (58,3 odsto), pa slijedi Dinamo Zagreb (54,6 odsto), Seltik (53,1 odsto), a onda Lask (46,5 odsto). Manje šanse nego Zvezdi daju se Orhusu (29,8 odsto), Levskom (28,6 odsto), Mjelbiju (25,5 odsto), Celju (19,9 odsto) i tako dalje.

S kim Zvezda može u Ligi šampiona?

Izvor: Printscreen/YouTube/UEFA

Na žrijebu u ponedjeljak od 12 časova saznaćemo ko će biti potencijalni protivnik Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona, gdje ima vrlo zanimljivih imena:

Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

S kim Zvezda može u Ligi Evrope?

Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia

Iako se svi u Crvenoj zvezdi nadaju da kao i prošle godine ovaj žrijeb neće biti potreban, nije zgoreg pogledati ko bi to mogao da bude rival ukoliko se dogodi neočekivani scenario i "pad" u slabiju Ligu Evrope.

Inače, žrijebovi za "stazu šampiona" i "stazu ligaša" se spajaju u jednu i tako bi Zvezda mogla da igra s pobjednikom nekog od ovih duela,s tim da moramo naglasiti da će UEFA praviti podgrupe uoči žrijeba, kako bi spriječila "jake" parove u plej-ofu Lige Evrope.

Pobjednici ovih duela su potencijalni rivali Crvene zvezde ako ispadne od Hapoel Ber Ševe u Ligu Evrope, a žrijeb je u ponedjeljak u 13 časova: