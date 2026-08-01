Crvena zvezda se suočava sa izazovima na putu ka Ligi šampiona, a superkompjuter predviđa samo 32,7% šansi za ulazak u grupnu fazu.
Crvena zvezda je na dva koraka od grupne faze Lige šampiona u kojoj je posljednji put igrala u sezoni 2024/25. Zvezda u trećem kolu igra protiv Hapoel Ber Ševe, i već u utorak putuje u Sombathelj na prvi meč (19.30), dok će u ponedjeljak saznati i ko joj je potencijalni rival u plej-ofu.
Kao što je poznato, Zvezda je lako izbacila Larn (9:0 ukupnim rezultatom) i povlašćena je u naredne dvije runde kvalifikacija, ali je uprkos tome "superkompjuter" ne prepoznaje kao učesnika grupne faze Lige šampiona.
Da li je Zvezda potcijenjena?
Da li je Zvezda potcijenjena? Superkompjuter objavio šanse da uđe u Ligu šampiona i nisu sjajne
Specijalizovani profil "Football Meets Data" koji godinama unazad analizira slike i prilike u UEFA takmičenjima dao je Zvezdi tek 32,7 odsto šansi da uđe u grupnu fazu Lige šampiona. S obzirom na to da će pet klubova proći u grupnu fazu Lige šampiona, "Superkompjuter" smatra da Zvezda neće biti među njima.
To reach the UCL league stage from the Champions Path, as of 1 Aug.— Football Meets Data (@fmeetsdata)August 1, 2026
Four teams starting from the PO round with a visible advantage in % as they face no risk of dropping out in Q3.
Dinamo Zagreb is the only Q3 team near the top due to their heavy favorite status in Q3.
PO…pic.twitter.com/sDJ9i2jI3C
Veće šanse "Superkompjuter" daje AEK-u iz Atine - i to čak 62,6 odsto - posebno nakon ulaska u grupu povlašćenih, zajedno sa Crvenom zvezdom. Norveški šampion Viking, koji nikada nije igrao Ligu šampiona, takođe dobija ogromne šanse (58,3 odsto), pa slijedi Dinamo Zagreb (54,6 odsto), Seltik (53,1 odsto), a onda Lask (46,5 odsto). Manje šanse nego Zvezdi daju se Orhusu (29,8 odsto), Levskom (28,6 odsto), Mjelbiju (25,5 odsto), Celju (19,9 odsto) i tako dalje.
S kim Zvezda može u Ligi šampiona?Izvor: Printscreen/YouTube/UEFA
Na žrijebu u ponedjeljak od 12 časova saznaćemo ko će biti potencijalni protivnik Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona, gdje ima vrlo zanimljivih imena:
- Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)
- Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
- Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)
- LASK (Austrija)
- Viking (Norveška)
S kim Zvezda može u Ligi Evrope?Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia
Iako se svi u Crvenoj zvezdi nadaju da kao i prošle godine ovaj žrijeb neće biti potreban, nije zgoreg pogledati ko bi to mogao da bude rival ukoliko se dogodi neočekivani scenario i "pad" u slabiju Ligu Evrope.
Inače, žrijebovi za "stazu šampiona" i "stazu ligaša" se spajaju u jednu i tako bi Zvezda mogla da igra s pobjednikom nekog od ovih duela,s tim da moramo naglasiti da će UEFA praviti podgrupe uoči žrijeba, kako bi spriječila "jake" parove u plej-ofu Lige Evrope.
Pobjednici ovih duela su potencijalni rivali Crvene zvezde ako ispadne od Hapoel Ber Ševe u Ligu Evrope, a žrijeb je u ponedjeljak u 13 časova:
- Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)
- Rendžers (Škotska) - Jagjelonja (Poljska)
- Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
- Viktorija Plzenj (Češka)
- PAOK (Grčka) - Anderleht (Belgija)
- Salcburg (Austrija) - Pafos (Kipar)
- Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)
- Leh Poznanj (Poljska) - Ki Klaksvik (Farska Ostrva)
- Omonija Nikozija (Kipar) - Linkoln (Gibraltar)
- Šamrok Rovers (Irska) - Egnatija Rogožina (Albanija)
- Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka)
- KuPS Kuopio (Finska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija)