"Partizan je birao igrače kao nekad Duško Vujošević": Crno-bijeli nam otkrili recept za sudar sa velikanima u LŠ

Ivan Dimitrijević je tim Partizana za Ligu šampiona birao po starom receptu Duška Vujoševića, Za MONDO je pričao o tome, šampionima koje je doveo i rukometu koji se konačno vratio u "Pionir".

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Rukometaši Partizana počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj će skoro gotovo decenije i po crno-bijeli klub igrati Ligu šampiona. Trener Raul Gonzales okupio je gotovo kompletan novi tim koji je sastavio uz pomoć nekadašnjeg rukometaša crno-bijelih i novog sportskog direktora kluba Ivana Dimitrijevića.

Nekada trofejni rukometaš Partizana sada je na čelu sportskog sektora i čak je stigao da dovede neke svoje saigrače u klub, a sada je za MONDO pričao o novoj sezoni, prelaznom roku, planovima i ambiciajma kluba.

"Svako takmičenje u Evropi donosi posebnu draž, emociju i obavezu. Liga šampiona u svakom sportu donosi posebnu draž i obavezu tako i u rukometu. Naravno da nije isto igrati Ligu šampiona i Ligu Evrope s obzirom da je Liga šampiona najjače takmičenje, a prema tome kakvu smo grupu dobili svesni smo da ekipa mora u svakom momentu mora da bude na visokom nivou. Sigurno će biti teže nego prethodne sezone. Ekipa je bolja, pojačana, šira. Igraćemo pored svih takmičenja i regionalnu ligu. Biće dosta utakmica,. dosta prostora za igrače da se nadmeću, tako da vidjećemo. Ja iskreno jedva čekam da počne, iskreno sam čekao da počne i ovaj trenažni proces", rekao je za MONDO na startu priprema Ivan Dimitrijević.

"Birali smo kao Dule Vujošević"

Promijenjen je gotovo cijeli tim i ekipa će prije svega biti dosta šira pošto će se igrati na čak pet frontova - u Arkus ligi, kupu, Svesrpskom kupu, regionalnoj ligi i na kraju - Ligi šampiona.

"Svakako igranje Lige šampiona je nešto drugo. Najbolje ekipe u Evropi i svakako imamo pojačanja i u igračkom kadru i u stručnom štabu. Raul je neko ko je godinama igrao Ligu šampiona, Raul je neko ko je osvojio Ligu šampiona. Ako neko zna kako ekipa treba da se spremi to je on. Stvarno vjerujemo u njega i u cijeli stručni štab. Ljudi u stručnom štabu su igrali rukomet na visokom nivou. Što se tiče igračkog kadra malo smo proširili igrački kadar koji jednostavno zahtjeva da to bude tako zbog svih ovih takmičenja. Vjerujemo da će to uz publiku i naše navijače sve to biti na najboljem nivou", naglasio je on.

Za sada bi prelazni rok trebalo da bude gotov, ali nikada se ne zna. Ako se otvori neka dobra situacija ili dođe do nepredviđenih okolnosti moguća su i neka nova pojačanjaj.

"Uvek ima iznimnih situacija u sportu u svakoj ekipi. Ukoliko se desi nešto što može da pomogne ekipi reagovaćemo. Za sada je u dogovoru sa stručnim štabom to to. Nema trenutno ideja i prostora za dovođenje još igrača. Stručni štab prije svega Raul je zadovoljan i ono što su tražili mi smo zaista ispunili njihova očekivaja. Doveli smo igrače koje su oni željeli. Ako se nešto slučajno otvori, desi, pratićemo tržište, pa ukoliko bude bilo potrebe reagovaćemo.

Zanimljivo je da Dimitrijević većinu igrača koje je doveo vrlo dobro zna. Sa nekima je igrao zajedno, a neke zna kao rivale sa terena iz karijere koju je skoro završio.

"Ovdje je sada protiv dosta igrača protiv kojih sam igrao, sa nekima sam igrao. Sa Abutovićem sam igrao u Partizanu, prvu titulu smo osvojili zajedno. Sada je on i dalje na terenu, dvije godine je stariji od mene. Eto ja sam sada njemu direktor. Jeste malo čudno, ali Ilija je pravi profesionalac. Zna se dokle ide neko prijateljstvo, drugastvo, a gdje počinje profesionalizam. Sa Tobijem sam igrao tri godine u Austriji. On je sjajan momak. Hoću da napomenem da smo birali igrače i koji će doći i koji će ostati pravljeno po onome što je rekao Dule Vujošević da možeš da pogrešiš ko je kakav igrač, ali ne smiješ ko je kakav čovjek. Ja se vodim time i mislim da smo dobro odabrali, ali vidjećemo. Duga je sezona", rekao je Ivan Dimitrijević za MONDO.

"Tobi je uvijek bio sa Srbima"

Čuli smo i Tobija Vagnera koji koristi dosta srpskih riječi na prvom treningu. Nije ni čudo pošto je čak i u reprezentaciji igrao sa Srbima.

"Tobi je igrao u Austriji i Francuskoj pa je uvijek imao enkog Balkanca pored sebe. Austrija ima mnogo naših ljudi, čak i reprezentativce. Dosta oni hoće da uče i slušaju. Drago mi je, prije svega želimo da se ovdje osjećaju lijepo, da se osećaju kao kod kuće i da su zdravi, a sport je jedna stvar uspona i padova. Sve je to normalno. Biće dobrih i loših momenata, najbitnije je da se oni osjećaju kao kod kuće", ističe sportski direktor Partizana.

Stigao je i Migel Sančez Migaljon. Osvajač dvije olimpijske, po jedne evropske i svjetske medalje sa selekcijom Španije je sigurno najveće ime koje smo vidjeli u našem rukometu.

"Migel stvarno ima posljednjih nekoliko godina velike uspehe sa reprezentacijom. Migel je bio Raulova želja. Oni se znaju, sarađivali su. Raul ga odlično poznaje i Raul u njemu vidi neku taktičku zamisao. Vidi se da Migel nije slučajno osvojio te medalje. Ja sam srećan što imamo takvog igrača u ekipi jer vjerujem da će na momke iz Srbije i mlađe momke moći da prenese taj pobjednički mentalitet. On svakako postoji u Partizanu uvijek, ali opet vjerujem da će značiti ekipi i mladim igračima."

Sve to je imalo veliki odjek u evropskom rukometu. Dovođenje Sančez-Migaljona, Vagnera, Kuleša, Kosa je zaista podiglo reputaciju Partizana u Evropi.

"Svakako igrači, odnosno odjek u Evropi je bio pozitivian i lijep. Ne samo kada je u pitanju dovođenje Migela nego i Tobija Vagnera. Mislim da je to vijest koja je odjeknula, kao i poslije toga Kuleš i naš Miloš Kos.Svi ti momci koji su reprezentativci i top klasa igrača znače ekipi i klubu reputaciono. Svi se interesuju, svi hoće da dođu u Partizan. Moram da napomenem da je ta odskočna daska reputaciono bila i zbog Raula. Sve to kada se pomiješa uz ambiciju kluba to je ono što pravi pobjednički skup", naglasio je Dimitrijević.

Pravac Banjica i Pionir!

Sada čekamo da počne nova sezona, a očekivanja i ambicije su velike. Veće nego ranije.

"NIšta manje nego prošle sezone da se borimo za sva četiri trofeja, da osvojimo sva četiri trofeja, a u Ligi šampiona da doguramo što dalje. Ja pozivam i navijače da ispune i Banjicu i PIonir. Počela je prodaja godišnjih karata, vjerujem da su se ljudi uželjeli rukometa. Nije ga dugo bilo na tom nekom vrhunskom nivou."

A sa Ligom šampiona rukomet će se vratiti u "Pionir". Dugo je tako nešto čekao ne samo srpski rukomet već srpski sport.

"Generalno je velika stvar ne samo za Partizan nego za srpski rukomet. To je prije svega za dobrobit srpskog rukometa i srpskkog sporta. Dobra je stvar da se rukomet vratio na vrhunskom nivou u "Pionir". Imamo kadetsko prvenstvo koje će takođe sada značiti. Poslije kadetskog prvenstva nastaviće se Liga šampiona u "Pioniru", a bože zdravlja ako se prođe grupa biće dodatnih pet utakmica. Vidjećemo, korak po korak", naglasio je Ivan Dimitrijević za kraj.

(MONDO, Nikola Lalović)