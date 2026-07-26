Saša Obradović doveo omiljenog NBA debeljka

Saša Obradović ima veike ambicije sa Hapoelom, a u njih se izgleda idealno uklapa Kenet Lofton junior.

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Saša Obradović je dobio spektakularno pojačanje. Omiljeni "debeljko" NBA lige Kenet Lofton stiže u redove Hapoela iz Jerulasima nakon što je prošle sezone igrao u Kini gde je bio MVP lige.

Kenet Lofton je ostao bez mjesta na draftu 2022. godine, ali ga je prvo potpisala ekipa Memfisa, a zatim je igrao za Jutu i Filadelfiju. Na kraju je prije odlaska u Kinu odigrao 45 utakmica u NBA ligi i stekao je veliku slavu. Sa samo 198 centimetara visine i vidnim viškom kilograma bio je miljenik navijača.

Imao je i neke sjajne partije, pa je tako uspio da u meču Memfisa i Oklahome u aprilu 2023. godine postigne 42 poena i tome doda 14 skokova. Ipak uglavnom je igrao u razvojnoj ligi gdje je dominirao. Prosjek u razvojnoj ligi mu je 23,4 poena, 9,9 skokova i 3,8 asistencija. Prošle godine je u Kini bilježio 24,4 poenam 12,2 skoka i 6,5 asistencija po utakmici.

Lofton se zahvalio Saši

"Srećan sam što dolazim u Hapoel i počinjem moje putovanje u evropskoj košarci. Od prvog momenta sa impresioniran visokim ambicijama kluba i želim da se zahvalim treneru Saši Obradoviću i upravo što su pokazali da vjeruju u mene. Već se radujem dolasku u Jerusalim i što ču upoznati navijače, saigrače i što ću se boriti za ovaj klub", rekao je Kenet Lofton.

Nakon što je po drugi put otišao iz Crvene zvezde Saša Obradović je preuzeo tim Hapoela koji želi u Evroligu. U timu su vežć Džejlin Smit, Devonte Kakuk,. Ajzea Mobli, kao i Jovel Zosman i Nimrod Levi uz prošlogodišnjeg igrača Denvera Dejvida Rodija.

"Keni je igrač sa retkom kombinacijom snage, talenta i mogućnosti da utiče na utakmicu. Donijeće nam izuzetno prisustvo u reketu, skakačku snagu i različitost ofanzivnih veština. Dokazao se na svakom nivou u karijeri i sigurni smo da će donijeti kvalitet na obje strane terena", rekao je Saša Obradović.