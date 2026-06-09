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Krilni napadač napušta Zrinjski: Leo Mikić poslije godinu dana odlazi iz Mostara

Krilni napadač napušta Zrinjski: Leo Mikić poslije godinu dana odlazi iz Mostara

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Ofanzivac rođen u Slavonskoj Požegi ne ostaje u Mostaru.

Leo Mikić Izvor: Vince Mignott / DeFodi Images / Profimedia

Nakon godinu dana provedenih u Zrinjskom, Leo Mikić je digao sidro. 

Krilni napadač rođen 1997. godine u Slavonskoj Požegi došao je među "plemiće" u ljeto prošle godine iz Austrije Lustenau. U sezoni iza nas, dres Zrinjskog oblačio je 49 puta, postigavši pet golova, uz četiri asistencije.

Sa ekipom je u Premijer ligi BiH zauzeo drugo mjesto, ali i osvojio Kup BiH, što je hercegovačkom timu omogućilo nastup u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Ime protivnika u ovoj fazi takmičenja Zrinjski će saznati 17. juna, nakon žrijeba koji će biti obavljen u Nionu.

Mikić je, inače, rane dane seniorske karijere proveo u Hrvatskoj, nastupajući za nekolicinu klubova (Virotivica, Slavija Pleternica, Sesvete). Prvi put je u inostranstvo otišao početkom 2018. godine, zaigravši za Lustenau, nakon čega je u Austriji još branio boje Kapfenberga i Rida. Otišao je sredinom 2023. godine u Džeonam Dragons iz Južne Koreje, dok se u Austriju vratio poslije samo šest mjeseci.

Bio je tako član Austrije Lustenau godinu i po prije nego što je odlučio da zaigra za Zrinjski.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Leo Mikić fudbal HŠK Zrinjski transferi

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