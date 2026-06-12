Savršena priprema za Ligu nacija: Srpkinje ubjedljive protiv Poljske, igrao se i dodatni set

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Poljsku u prijateljskoj utakmici.

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Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Srbije upisala je pobjedu protiv Poljske u prijateljskoj utakmici. U Đangmenu je slavila poslije 84 minuta igre sa 3:1 - 17:25, 25:21, 25:11 i 25:21, poslije 84 minuta igre. Po završetku meča treneri Zoran Terzić i Stefano Lavarini dogovorili su se da se odigra još jedan set koji je pripao Srbiji sa 25:23, poslije 23 minuta igre.

U sastavu Srbije nije bilo Aleksandre Uzelac, iz predostrožnosti zbog lakše povrede na koju se požalila u Nanđingu. Seniorke Srbije će sutra odigrati zvaničan prijateljski meč protiv Guandonga.

Poslije toga će iz Kine otputovati na Filipine u ponedjeljak 15. juna i tamo ih čekaju mečevi druge nedjelje Lige nacija. Igraće u Pasing sitiju protiv Japana (srijeda, 17. jun, 14.00), Italije (četvrtak, 18. jun, 14.00), Dominikanske Republike (petak, 19. jun, 10.00) i SAD (nedjelja, 21. jun, 6.00).

Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru treće sedmice igrati protiv Bugarske (srijeda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Njemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedjelja, 12. jul, 20.00).

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Pogledajte 01:09 Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)