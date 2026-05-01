Nikola Jokić o ostanku u Denveru: Oglasio se poslije debakla i ispadanja iz plej-ofa

Najbolji igrač svijeta pričao sa novinarima poslije bolne eliminacije iz plej-ofa protiv Minesote.

Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi su podbacili i ispali iz plej-ofa već u seriji prve runde protiv povredama desetkovane Minesote (2-4). U posljednjoj utakmici sezone, Nikola Jokić je završio meč sa 28 poena, 10 asistencija i devet skokova, a poslije eliminacije protiv desetkovanog protivnika (bez četvorice važnih igrača), Srbin je preuzeo odgovornost.

"Bilo je potrebno da odigram bolje i moram da igram bolje", rekao je Jokić poslije poraza i kraja sezone.

"Bili su bolji u ovoj seriji, definitivno", dodao je Jokić, posebno pomenuvši prve tri utakmice. Iako je Denver stekao prednost 1-0 u seriji, Minesota je furiozno preokrenula na 3-1 i praktično uradila dovoljno da prođe u polufinale Zapada. U noći između četvrtka i petka zakazala je seriju protiv San Antonija, dok će Denver morati debelo da razmišlji šta, kako i sa kim dalje poslije debakla.

Bilo je riječi i o njegovom ostanku u timu. "Želim da ostanem Naget zauvijek", objasnio je Jokić i stavio tačku unaprijed na bilo kakve spekulacije ovog proljeća i ljeta.

(MONDO)