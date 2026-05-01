logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić o ostanku u Denveru: Oglasio se poslije debakla i ispadanja iz plej-ofa

Nikola Jokić o ostanku u Denveru: Oglasio se poslije debakla i ispadanja iz plej-ofa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Najbolji igrač svijeta pričao sa novinarima poslije bolne eliminacije iz plej-ofa protiv Minesote.

Jokic hoce da ostane u denveru I poslije debakla sa minesotom Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi su podbacili i ispali iz plej-ofa već u seriji prve runde protiv povredama desetkovane Minesote (2-4). U posljednjoj utakmici sezone, Nikola Jokić je završio meč sa 28 poena, 10 asistencija i devet skokova, a poslije eliminacije protiv desetkovanog protivnika (bez četvorice važnih igrača), Srbin je preuzeo odgovornost.

"Bilo je potrebno da odigram bolje i moram da igram bolje", rekao je Jokić poslije poraza i kraja sezone.

"Bili su bolji u ovoj seriji, definitivno", dodao je Jokić, posebno pomenuvši prve tri utakmice. Iako je Denver stekao prednost 1-0 u seriji, Minesota je furiozno preokrenula na 3-1 i praktično uradila dovoljno da prođe u polufinale Zapada. U noći između četvrtka i petka zakazala je seriju protiv San Antonija, dok će Denver morati debelo da razmišlji šta, kako i sa kim dalje poslije debakla.

Bilo je riječi i o njegovom ostanku u timu. "Želim da ostanem Naget zauvijek", objasnio je Jokić i stavio tačku unaprijed na bilo kakve spekulacije ovog proljeća i ljeta.

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC