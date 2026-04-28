"Zašto je Jokić to uradio? Objasniću vam": Grin tvrdi da je Srbin imao tajni plan kad je otrčao do provokatora

Drejmond Grin tvrdi da zna zašto je Nikola Jokić napao Džejdena Mekdanijelsa i šta mu je bio cilj kada je to uradio.

Izvor: Twitter/BrickCenter_

Nikola Jokić donio je Denveru pobjedu protiv Minesote u petom meču plej-of serije (125:113). Upisao je tripl-dabl (27, 16as, 12sk), ali se i dalje priča o potezu iz prethodnog meča. Tada je Džejden Mekdanijels položio loptu u koš u posljednjoj sekundi iako je meč bio završen. Srbin je poludio zbog toga, otrčao je i ušao u konflikt sa njim. Ulsijedile su novčane kazne, bez suspenzija. Svoj stav o tome iznio je Drejmond Grin.

"Mnogo se priča o tom polaganju Mekdenijelsa kada je sve bilo riješeno. Džoker je otrčao do njega. Svi pričaju da je samo otrčao i da ništa nije uradio. Mislim da je on to uradio da bi isprovocirao reakciju Džejdena kako bi ga izbacili sa naredne utakmice, bila je to mentalna igrica od Jokićeve strane", objasnio je Grin.

Osvrnuo se i na spornu izjavu Džejdena koji je javno isprozivao igrače Nagetsa i rekao da su svi loši defanzivci i da ne mogu da čuvaju igrače "vukova".

"Mekdanijels se je javno rekao da su u Denveru loši defanzivci i da ne mogu da ih čuvaju. Mnogi kažu da nije trebalo to da kaže, ali su dobili dva meča u nizu od te izjave. Rekao im je, ispunio to što je rekao. Sada imaju probleme sa povredama i nažalost mislim da ova serija ide u sedam mečeva", poručio je Grin.