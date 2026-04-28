Nikola Jokić tripl-dablom sačuvao Denver u životu: Kad je bilo najteže razbio je Minesotu i Gobera

Kada je bilo najteže i kada je tim Denvera bio pred eliminacijom Nikola Jokić je odigrao sjajan meč i tripl-dablom je donio pobjedu svom timu.

Preživjeli su Denver Nagetsi. Bila je ekipa Nikole Jokića pred eliminacijom iz plejofa, ali je srpski centar uspio da dovede tim do pobjede 125:113.

Realno je neizvjesnost na ovom meču postojala samo do poluvremena i momenta kada je Jokić pogodio nemoguću trojku sa devet metara preko Rudija Gobera. U trećem periodu se Denver odvojio, a već početkom četvrte četvrtine postalo je jasno da Minesota ovo ne može da stigne.

Stigao je Denver do 27 poena prednosti, ali kada je na šest minuta do kraja Minesota stigla na 109:96 morao je Dejvid Adelman da zove tajmaut. Na kraju je stigla Minesota čak i na "minus 10", ali je trojkom Kristijana Brauna tim Nikole Jokića uspio da sačuva prednost.

Jokić dominirao, ali drugi presudili

Nikola Jokić je već početkom treće četvrtine imao tripl-dabl i završio je utakmicu sa 27 poena, 16 asistencija i 11 skokova. Pomogao mu je Džamal Marej sa 24 poena, 7 asistencija i 4 skoka, ali "iks faktor" na ovom meču bili su Spenser Džouns i Kameron Džonson. Spenser Džouns je ubacio 20 poena, a Kameron Džonson je imao 18 poena, 6 skokova i 5 asistencija.

Kod Minesote Džulijus Rendl je dao 27 poena, imao je 9 skokova i 6 asistencija, dok je Ajo Dosunmu dodao 18, a Bouns Hajlend i Šenon su imali po 15 poena.

Minesota ima mnogo briga

Prethodni meč u seriji uspjela je da dobije Minesota, ali po skupoj cijeni. Povrijedili su se Donte Divićenco i Entoni Edvards, a na ovom meču pao je Naz Rid. Imao je velikih problema sa člankom noge, a iako se kasnije vratio na teren vidjećemo da li će imati neke veće probleme.