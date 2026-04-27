U Denveru dižu ruke od Nikole Jokića i ekipe: Navijači Nagetsa prodaju karte ispod cijene pred utakmicu

Autor Nebojša Šatara
Sve manje ljudi u samom Denveru vjeruje u to da će Jokić i saigrači izbeći debakl u plej-ofu i kraj sezone već u aprilu.

Navijaci denvera prodaju ulaznice ispod cijene Izvor: David Berding / Getty images / Profimedia

Navijači Denver Nagetsa prodaju svoje ulaznice za peti meč serije protiv Minesote (utorak, 4.30) ispod cijene - za 53 dolara, iako su najefitinije na blagajnama koštale 63 dolara.

Poslije tri uzastopna poraza od Minesota Timbervulvsa, Denver Nagetsi se u utorak u zoru prema vremenu u Srbiji vraćaju u svoju Bol arenu i djeluje da malo ko vjeruje da mogu da naprave čudo. Nikola Jokić i saigrači gube 1-3 u seriji prvog kola i nadomak su debakla - eliminacije protiv slabije rangirane ekipe, u kojoj je povrijeđen najboljji igrač Entoni Edvards, a uz njega i važan bek ekipe, Donte Divinćenco.

Razočaravajućim igrama u plej-ofu Denver Nagetsi okrenuli su protiv sebe i one koji ih godinama bezuslovno podržavaju, a do te mere su demoralisali navijače da se nagađa da bi večeras mogao da bude ne samo kraj sezone, već i kraj Denverove generacije koju su Jokić, Marej i Gordon predvodili do istorijskog osvajanja NBA titule 2023. godine.

Ako Nagetsi ne naprave čudo, drugi put u tri sezone ispašće u seriji protiv Minesote, s tim da su pretprošle godine od "vukova" ispali u 2. kolu, odnosno u polufinalu Zapadne konferencije.

Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera
Izvor: YouTube/NBA

