Nikola Jokić panično tražio donji veš po svlačionici: Svi američki mediji izvijestili o bizarnom incidentu

Nebojša Šatara
Nikola Jokić je bio vrlo iznenađen kada je pomislio da mu je neko iz svlačionice uzeo - donji veš.

Izvor: Tim Warner / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je na meču sa Minesotom u NBA plejofu doživio vrlo bizarnu neprijatnost, naime neko mu je ukrao donji veš. Na kraju utakmice koju je Denver izgubio 112:96 Jokić je stigao u svlačionicu i tu je imao šta da vidi.

"Neko mi je ukrao donji veš", rekao je Jokić uspaničeno, a izvijestili su svi američki mediji i među njima "Atletik". Tražio je svoju odjeću svuda, išao gore-dole i lijevo-desno po svlačionici i nije mogao da vjeruje šta mu se desilo.

Ipak na kraju je uspio da pronađe svoj donji veš, koji je bio prebačen preko jedne šipke u svlačionici blizu ormarića u kome su mu bile stvari.

Šta se desilo poslije meča?

Na samoj utakmici Minesota je imala mnogo problema, pošto su joj se ozbiljnije povrijedili prvo Entoni Edvards, a onda i Donte Divićenco. Na kraju meča Jokić je nasrnuo na Džejdena Mekdanijelsa koji je bezobrazno postigao poene kada su svi prestali da igraju.

Poslije meča je Jokić novinarima priznao da je odigrao prosječan meč i da se sa takvim igrama ne može nadati šampionskoj tituli, a sada njega i njegov tim čeka naredni meč za dva dana.

Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera
Izvor: YouTube/NBA
