"Denver je patetičan i smiješan, osjećam se kao idiot": Od Nikole Jokića odustaju i najvjerniji

Autor Nebojša Šatara
I američki novinar Harison Vind, koji je stalno uz Denver, oštro kritikuje, pa i vrijeđa Nikolu Jokića i njegove saigrače u Denveru.

Američki novinar Harison Vind, koji aktivno prati Denver Nagetse, javno je kritikovao, pa i vrijeđao Nikolu Jokića i saigrače zbog načina na koji igraju i gube od Minesote u plej-ofu.

"Mekani su, nemaju disciplinu, nemaju vođstvo... Slome se u najtežim trenucima. I sve počinje od najboljeg igrača, Nikole Jokića, i trenera Dejvida Adelmana. Ovaj tim je komičan", rekao je on u emisiji "DNVR Sports".

Nagetsi su izgubili iako je Minesota doživjela ogromne probleme sa povredama - Entoni Edvards je povredio koleno i odsustvovaće nedeljama, a Donte Divinćenco je doživio kidanje Ahilove tetive i za njega je sezona završena.

"Četvrta utakmica protiv Minesota simbolisala je sve navedeno ove sezone. Možeš da ubijediš sam sebe tokom sezone da su dobri, kao što sam i ja uradio, ali osjećam se kao idiot zbog toga", nije zastajao Vind.

"Adelmana su pitali pravu stvar"

Jedno pitanje sa konferencije za novinare trener Dejvida Adelmana posebno je naglasio - ono o borbenosti njegovog tima.

"Šta mislite da se dogodilo sa takmičarskim duhom, gdje je nestao?", glasilo je pitanje.

"Mislite da se večeras nismo borili. Ja mislim da jesmo. I mislim da je urnebesan narativ da napad nije bitan. Šutirali smo 24 odsto u drugom poluvremenu i tako je teško pobijediti. Mislim da su momci odrali guzice od rada. Mislim da smo pokazali fizičku snagu, dvojica igrača sa klupe dala su 60 poena i mislim da nije problem u tome da li smo se takmičili, već u tome da smo se mučili u napadu u drugom poluvremenu", branio je svoj tim Adelman.

Poslije tri uzastopna poraza, Denver će u sljedećoj biti domaćin, u utorak 28. aprila od 4.30 časova.

Možda će vas zanimati

