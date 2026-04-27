"Postoji zloglasni snimak": Kad je Nikola Jokić prošli put bio u ovakvom škripcu završilo se rakijom

Nikola Jokić nije prvi put u situaciji da gubi 3:1, a nije mu prvi put. Prošli put se sve završilo rakijom, žurkom, cijepanjem majica i na kraju titulom.

Nikola Jokić i Denver Nagetsi su na ivici. Gube 3:1 u plejof seriji protiv Minesote, mada im to nije ništa strano. U sezoni kada su 2023. godine osvojili šampionski pehar uspjeli su da pobijede u dvije serije u kojima su gubili sa 3:1. Protiv Jute i LA Klipersa.

"Centar Klipersa Ivica Zubac znao je šta ga očekuje čim su Nagetsi preživjeli Džez. Krupni hrvatski centar znao je da čuvanje Jokića nije kao čuvanje ostalih centara. Zubac je priznao da je Jokić radio sve. Da stvar bude gora, njegova kondicija je bila izvanredna. Zadatak čuvanja Jokića bio je sveobuhvatan. Klipersi su zahtijevali drugačiju igru u odnosu na Jutu sa primarnim centrom i fizički snažnim krilima, Džamajklom Grinom i Montrez Harelom na raspolaganju. Jokić se probijao, ili izvodio piruete, kroz sve njih. Njegove kontre su imale kontre.

Kasno tokom druge utakmice - jedine koju je Denver dobio od prve četiri - Jokić je kraj sebe u rogu reketa imao niskog Harela. Prvo je pomislio da doda loptu Majklu Porteru Džunioru koji se namjestio na poziciju prije nego što se okrenuo ulijevo i pustio Harela da ga juri. Kada je to uradio, Harel je poletio ka mjestu gdje je očekivao da će Jokić šutirati. Ali uslijedio je niz sporih Jokićevih pokreta. Protivnička odbrana se dočekivala na noge kada se on spremao da skoči", piše u svojoj knjigi o Nikoli Jokiću "Zašto tako ozbiljno" Majk Singer.

"Niti je vrijeme niti mjesto za to"

Kada je Denver te sezone preživio minus u meču sa Jutom, kada je toim Klipersa poveo sa 3:1 Majkl Porter Džunior je riješio da glasno kaže sve što mu smeta.

"Poslije utakmice, Jokića su upitali za strategiju iza njegovog ritma u napadu.'Strpljiv sam jer ne mogu brzo da trčim', odgovorio je. 'To je moja jedina opcija.' Uvijek je postojalo zrno istine u njegovim šalama. Jokić je ovladao svojim vještinama, što je podrazumijevalo nesposobnost da se ubrza. Poslije četvrte utakmice, Majkl Porter Džunior je izrazio zabrinutost zbog uključivanja u napad uz dvojicu ključnih igrača Denvera. Niti je bilo vrijeme (3 prema 1 za protivnika) niti mjesto (konferencija za štampu) da iznese te probleme, a ipak su Nagetsi bili uvjereni u svoju sposobnost oporavka.

U petoj utakmici, podstaknuti sukobom iskusnog Pola Milsapa i provokatora Markusa Morisa, Nagetsi su izbrisali prednost protivnika od 15 poena u drugom poluvremenu kako bi još jednom izbjegli eliminaciju. Porterov koš - trojka sa boka u nešto manje od jednog minuta do kraja - bio je dobar šut samo zato što je lopta ušla u koš.

'Mislim da je svlačionica nekako malo opuštenija, zabavnija, ako tako mogu da kažem, kada igramo eliminacione utakmice', rekao je Jokić. 'Ne osjećamo toliki pritisak.' Činilo se nemoguće obuzdati ga. Bio je neuhvatljiv, a to ga je činilo opasnim", piše u svojoj knjizi Majk Singer.

Stalno u zaostatku, a ipak šampioni

Ako mislite da su sada u problemu Denver Nagetsi, sjetite se samo te serije sa Los Anđeles Klipersima, Iz meča u meč su se čudesno vraćali izabranici Majka Melouna.

"U šestoj utakmici, kao da su povećali nivo u jednoj od Jokićevih video-igara, Nagetsi su u trećoj četvrtini zaostajali sa 19 poena, i ponovo se suočili sa izbacivanjem. Sa čvrstom odbranom i snažnom rješenošću, postepeno su smanjili prednost protivnika. U četvrtoj četvrtini, Jokić je vezao tri trojke iz visokog luka koje su slomile duh Klipersa. Tokom tajm-auta, Klipersi su izgledali potišteno i izgubljeno, kao da je serija već završena. I baš kao što je Jokić rekao, Nagetsi su se lagodno osmjehivali i šibali peškirima - autsajderi koji su iskoristili svoj trenutak. Po peti put su bili suočeni sa izbacivanjem, i po peti put odnijeli prevagu nad protivnikom. Jokićev učinak od 34 poena, 14 skokova i 7 asistencija bio je neoboriv.

Do sedme utakmice, veći dio drame je već iscurio. Jokić i Mari su toliko puta već bili suočeni sa izbacivanjem u prethodne dvije postsezone da su postali nezainteresovani. Klipersi, pošto nisu uspjeli da izbace Nagetse u prethodne dvije prilike, bili su tek sjenka sebe. Umorni od Jokića koji je iskoristio njihov reket, Klipersi su ga neprestano udvajali kad god je imao loptu u posjedu. Ali njegov genije je ležao u analiziranju situacije; više je volio da dodaje loptu na putu do pobjede.

Asistencija, kako je govorio, čini dvojicu ljudi srećnim. Čim bi igrač odbrane napustio svog čovjeka, Jokić je gledao ko će da utrči. Sa još jednim tripl-dablom - 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija - Jokić je kontrolisao igru uz hiruršku preciznost. Poređenje sa Larijem Birdom koje je iznijeto u prenosu ESPN-a - bilo je sasvim prikladno. Prvi put u istoriji NBA lige se dogodilo da se jedan tim vrati u igru nakon dva poraza od tri prema jedan u plej-ofu.

"Postoji jedan zloglasni snimak"

Nikola Jokić je nakon te utakmice bio jako sentimentalan. Zahvalio se svom timu, a onda je krenula žurka poslije koje je kasnije osvojena titula. Neki snimci sa tog slavlja na kome je bilo rakije, kratkih pića i mnogo muzike i dalje se čuvaju u tajnosti.

"U svlačionici nakon utakmice, Jokić je postao sentimentalan zbog onoga što su postigli, i zatražio pažnju svog tima. 'Hej, momci, želim da vam se zahvalim', kazao je Jokić, kako tvrdi Plamli. 'Uvijek ću se sjećati ovog tima.' Ta noć u mjehuru se pretvorila u jednu od najupečatljivijih za Nagetse. Čitav tim, uključujući i upravu, pohrlio je u "Tri mosta" da proslavi svoj drugi zapanjujuci povratak. Niko nije mogao da vjeruje da su preživjeli.

Muzička podloga je išla od repa do srpske muzike i natrag, što je bila prikladna mješavina za njihovu ekipu. Osjetivši da je pravi čas, Koneli je iskoristio priliku da razdijeli šotove svima koji su mu bili nadohvat ruke. A onda su počeli da skidaju majice.

'Tim je htio da skine majicu [izvršnom direktoru] Benu [Tenzeru]', rekao je Vlatko Čančar. 'Uglavnom su svi ostali bez majica.' Nakon početka zabave, šačica zaposlenih se zaputila do bazena, gdje je plivala do tri ujutru. 'Nisam stigao do zabave u bazenu, ali sam bio tu na srpskom plesu bez majica', rekao je pomoćnik trenera Đordi Fernandez.

Na jednom zloglasnom snimku koji je sačuvan zarad potomstva, Jokić pleše bez majice, dok u pozadini gruva 'Forget about Dre' Doktora Drea. Iza njega, jedan od zaposlenih u Nagetsima koji je mnogo bolje poznavao stihove, repovao je na refren", završio je ovu priču u svojoj knjizi Majk Singer. Nadamo se da će se i sada serija sa Minesotom završiti na isti način.

