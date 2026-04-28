Nemoguća trojka Nikole Jokića: Sa devet metara preko najdužih ruku NBA lige, ovo je ludilo

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Nevjerovatno je odigrao Nikola Jokić u petom meču serije između Denver Nagetsa i Minesota Timbervulvsa, a jedna trojka je posebno oduševila sve u hali.

Trojka nikole Jokića preko Gobera Izvor: X/NBA

Nikola Jokić nije htio dozvolio da ga pobijede na svom terenu! Poslije 3:1 za Minesotu u seriji Denver je dočekao Timbervulvse u meču u kome su morali da pobijede, a Nikola Jokić je neverovatnom trojkom uz zvuk sirene pokazao ko je gazda u Koloradu.

Na dvije sekunde do kraja prvog poluvremena Nikola Jokić je dobio loptu daleko od koša, ali je stao i šutnuo trojku sa devet metara preko najboljeg defanzivca u NBA ligi Rudija Gobera.

Nije mu Gober ništa mogao i kada je ubacio svoju trojku Nikola Jokić bilo je 60:51 za Denver Nagetse. Pogledajte kako je izgledao ovaj nevjerovatni potez Nikole Jokića: 

Jokić je već polovinom treće četvrtine uspio da dođe do tripl-dabla na ovom meču, a poslije povreda Entonija Edvardsa i Dontea Divićenca na ovom meču se za MInesotu povredio i Naz Rid. 

