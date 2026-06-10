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Partizanove "bombe" iz Evrolige: Crno-bijeli krenuli na Briseta i Omoruija!

Partizanove "bombe" iz Evrolige: Crno-bijeli krenuli na Briseta i Omoruija!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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KK Partizan pregovara sa Ošijem Brisetom i Judžinom Omoruijem kao pojačanjima za narednu sezonu.

Oši Briset i Judžin Omorui na pragu Partizana Izvor: MN PRESS

KK Partizan polako slaže tim za narednu sezonu i posle produžetka ugovora sa Đoanom Penjarojom i Karlikom Džounsom, izvjesno i Tonjeom Džekirijem, crno-bijeli pikiraju i pojačanja. Navodno su crno-bijeli u poodmaklim pregovorima sa dvojicom košarkaša koje smo lane gledali u Evroligi.

U pitanju su Oši Briset (27, 201 cm) iz Makabija iz Tel Aviva i Judžin Omorui (29, 198 cm) iz Baskonije, prenio je portal "Basketball Sphere".

Ko je Oši Briset?

U pitanju je Kanađanin koji igra na mjestu krila (može da zaigra i na poziciji krilnog centra) i koji je od ljetos u Evropi. Znamo ga kao studenta Sirakuze koji je NBA karijeru počeo u Torontu, potom je bio u Indijani, Bostonu (s kojim je bio šampion), a zatim je nastupa za Filadelfiju do dolaska na "stari kontinent". Izabrao je dolazak u Makabi u kome je prošle sezone ovaj Kanađanin imao solidan učinak.

Briset je potpisao ugovor do ljeta 2027. godine, a Partizan je spreman i da plati obeštećenje za njega, pošto se uklapa u zamisli trenera Đoana Penjaroje za narednu sezonu.

Ko je Judžin Omorui?

Nigerijac, koji ima kanadske papire poput Briseta, iskusniji je dvije godine, ali je takođe od ljetos u Evropi. Nekadašnji student Oregona, koji se najbolje snalazi kao "trojka", igrao je za Dalas, Oklahomu, Detroit, Vašington i Al Nasr prije nego što je obukao dres Baskonije. Prvo je potpisao na dva mjeseca i onda je impresionirao, skrenuvši pažnju na sebe.

Partizan ga vidi kao zamjenu za Isaka Bongu koji je pred odlaskom u NBA ligu, tako da bi trebalo da bude "univerzalac" koji će nadomjestiti sve ono što je Nijemac radio u prethodnom periodu.

Podsjetimo, Partizan je angažovao i Žofrija Lovernja, dok je blizu dolaska i Kevarijusa Hejsa.

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