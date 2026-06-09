"Očekivanja su da pobijedimo": Đoan Penjaroja moli navijače Partizana za pomoć

Trener Đoan Penjaroja poziva navijače Partizana da pruže podršku u ključnom meču protiv Dubaija u finalu ABA lige.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Partizan gubi 2:0 u finalnoj seriji ABA lige od Dubaija i sada mora kako zna i umije da odbrani domaći teren. Košarkaši iz Emirata gostuju u srijedu u "Beogradskoj areni" u "biti ili ne biti" utakmici, a trener Đoan Penjaroja nada se dobroj podršci navijača na ovom meču.

"Očekivanja su da pobijedimo utakmicu, tako da ništa još nije gotovo. Vjerujem da smo spremni da odigramo sutra dobar meč. Radili smo na detaljima koje moramo da poboljšamo. Što se tiče navijača, nadam se da će nam pomoći da ostvarimo važan trijumf, a igrači će dati sve od sebe, u to vjerujem", rekao je Penjaroja.

Zamjenik kapitena Partizana Aleksej Pokuševski vjeruje u svoju ekipu i ubijeđen je da nisu rekli sve u ovoj sezoni, tako da će pokušati da dođu do trofeja.

"Odigrali smo dve utakmice kod njih, ova druga je bila mnogo bolja, ali nažalost nismo uspjeli da pobijedimo. Imali smo par lošijih minuta u drugom poluvremenu i mislim da je to presudilo. Sada, kod nas imamo, nadam se, još dvije utakmice koje vjerujem da možemo da pobijedimo, uz pomoć publike, dosta sigurnije. Nadam se da ćemo u tome zajedno uspjeti i da ćemo izboriti tu petu utakmicu da na kraju i osvojimo titulu. Kada igramo kod kuće pred našim navijačima, uglavnom dolazimo do pobjeda, tako da, još jednom, pozivam sve navijače da dođu sutra, mislim da će nam to biti od velike pomoći", rekao je Pokuševski.

Meč u Beogradskoj areni igra se od 19 časova, a serija se igra na tri pobjede. Ako crno-bijeli dobiju, novi meč igra se u Beogradu.

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