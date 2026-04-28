Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Jokića opet pitali za Gobera, pred kamerama im objasnio zašto je Denver pobijedio

Goran Arbutina
Nikola Jokić pričao je sa novinarima poslije pobjede Denvera protiv Minesote u petom meču plej-of serije u NBA ligi.

Nikola Jokić o pobjedi Denvera protiv Minesota Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić je odigrao odličan meč, upisao tripl-dabl (27, 16as, 12sk) i donio Denveru pobjedu protiv Minesote u petom meču plej-of serije (125:113). Za razliku od prethodne dvije utakmice koje su izgubili, Nagetsi su u ovom duelu izgledali mnogo bolje, agresivnije i to se vidjelo.

"Da, definitivno je fizikalnost bitna .Ne znam kako je moguće da smo imali 10 faulova u napadu, ali tako je kako je. Možda nam je to bilo potrebno, takva fizikalnost, to je način razmišljanja i za naredni meč", počeo je Jokić razgovor sa novinarima na konferenciji.

Pitali su ga i za način pripreme za peti meč poslije tri uzastopna poraza od "vukova".

"Definitivno je fizikalnost bila bitna, fokus takođe. Bio sam u ovakvim situacijama i ranije. Znamo da kada igraš u eliminacionim mečevima moraš da budeš ekstremno fokusiran i smatram da smo to sada uradili."

Imao je i interesantan odgovor kada su ga pitali kako ekipa može da napravi razliku između toga da bude fizikalna i agresivna, a u isto vrijeme pametna.

"Ako razmišljate previše, onda ste u problemu. Morate da budete fizički spremni, ako napravite dva faula i to je okej. Samo da ne pretjerate sa razmišljanjem o tome."

"Gober? Ponavljam to stalno"

Rudi Gober igrao je sjajnu odbranu na Jokiću u prethodnim mečevima, ali je u petom Nikola bio nerešiva enigma za Francuza. Pitali su ga mediji i da li je menjao nešto u pristupu zbog njega.

"Znate kako, ponavljam ovo stalno, Rudi je sjajan defanzivac. Tjera vas da radite nešto više u svakom posjedu, svakoj situaciji. Mislim da sam igrao protiv njega najviše od svih centara tokom karijere. Dobro se poznajemo, igrali smo i u reprezentaciji. Dobro se znamo."

Odličnu partiju pružio je Spenser Džouns sa 20 poena (4/5 za tri).

"Ostao je spreman, njegova minutaža je oscilirala, pa se povrijedio i prošao je kroz dosta toga. U prošloj utakmici. Da li je poentirao? Ali, njegov uticaj je bio veliki. U ovom meču je dao 20 poena što je veoma važno. Dao je neke važne trojke, defanzivno je bio agresivan i tjerao rivala da se premišlja."

"Prva utakmica u kojoj smo to radili"

Kao jedan od veoma važnih faktora u seriji je Nikola istakao igru u tranziciji i dolazak do lakih poena.

"Ovo je prva utakmica u kojoj smo im uradili nešto što su oni nama radili, ti laki poen u tranziciji. U kontri dva na jedan ili dva na nula ili kako god. Ako neko poentira u trećoj sekundi napada onda vas to 'ubija'. Moramo da budemo agresivni i da dolazimo do lakih poena."

Slijedi meč u Minesoti koji Nagetsi moraju da dobiju kako znaju i umiju. Očekuje se neprijateljska atmosfera, a poraz bi značio i ispadanje iz plej-ofa.

"Moramo da stvorimo sopstvenu energiju, da se hranimo time, tako razmišljamo. Nećemo da dozvolimo da buka utiče na nas. Samo da stvorimo svoju energiju i da gradimo tako", završio je Jokić.

