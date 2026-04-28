logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznati novinar isprozivao Srbina: "Jokić je loš gubitnik"

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Poznati američki novinar Nik Rajt javno je kritikovao Nikolu Jokića zbog njegovog ponašanja i poteza koji je napravio na prošloj utakmici.

Izvor: Printscreen/YouTube/First Take/Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je odigrao maestralnu partiju, upisao tripl-dabl (27, 16as, 12sk) i donio pobjedu Denveru protiv Minesote u petom meču plej-of serije NBA lige (125:113). Srpski centar igra sa dosta oscilacija u ovim mečevima, a u četvrtoj utakmici je imao fizički obračun sa Džejdenom Mekdanijelsom zbog jednog njegovog poteza. Baš zato se našao na udaru poznatog novinara Nika Rajta.

"Slušajte, neću ga ubiti za ovo, ali je loš gubitnik. Ako mu meč izmiče kontroli, onda kreće da flopuje i glumi što mi se ne sviđa. Kada mu serije izmiču iz ruku, onda zna da izgubi glavu. Setite se kada je udario Kamerona Pejna prije nego što su postali šampioni i gubili sa 3:0", počeo je Rajt.

On je prethodnih godina bio veliki hejter srpskog centra, ali je sada "promijenio ploču". Hvali njegovu igru, ali mu smetaju neki njegovi potezi.

"Ovo što je uradio sa Džejdenom nije toliko loše, ali je imao taj potez. Stvari su otišle do tribina, nije bilo povreda ni suspenzija, što je dobra stvar."

"Vidite šta o Nikoli kažu novinari"

Dok je Rajt pričao u emisiji o tome, jedan od kolega je dobacio da "Lebron Džejms nikada tako nešto ne bi uradio". Onda je Nik odlučio da citira neke novinare i stručne konsultante koji su pričali o srpskom igraču.

"Drago mi je što spominjete Lebrona. Svaki vrhunski igrač je imao najmanje jednu lošu plej-of seriju. Kada si ti favorit, kada je najbolji igrač rivala povrijeđen, onda je drugačije. Mnogi vrhunski novinari su to rekli o Jokiću. Možda je najbolji ofanzivni igrač i kada, najbolji ofanzivni igrač od Majkla Džordana, jedan od najboljih 10 ikada, kao Džordan i Medžik. Sten Van Gandi ga je čak nazvao i mogućim najboljim košarkašem svih vremena", zaključio je Rajt.

Tagovi

Nikola Jokić košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC