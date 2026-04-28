Nikola Jokić koristi potez star 76 godina: Ovo se izučavalo i na univerzitetu

Nikola Jokić izvodi potez koji je star 76 godina i koji je korišćen često ranije, mnogi misle da pravi korake, ali je objašnjeno i zašto to nije slučaj.

Izvor: PrintscreenX/stepthroughjoe

Nikola Jokić dominira u NBA ligi, pleše po terenu, radi sve što poželi. Poentira, asistira, izluđuje rivale magičnim potezima. Neki od njih su takvi da ostavljaju bez teksta. Tako je zbog jednog komentara na društvenim mrežama otkriveno da srpski centar koristi potez koji je star 76 godina.

"Sve što radi je to da pravi korake. Podiže pivot nogu, lijevu, kada god poentira. Da je igrao ranije kada je NBA liga bila prava sudili bi mu korake u većini posjeda", glasio je komentar na društvenim mrežama. Video je to i jedan korisnik i odlučio svima da objasni zašto griješe i da Nikola u stvari ne pravi grešku u koracima.

"Žalbe na kretanje poput Jokićevog proučavale su se još na Univerzitetu u Kentakiju 1950. godine", napisao je korisnik pod imenom "Step Through Joe" na Tviteru i objavio i snimak tog detalja da pojasni tačno na šta se misli.

Na snimku se vidi upravo taj detalj. Na jednoj strani je Nikolin okret i poeni protiv Minesote, a na drugoj isti taj potez iz prošlog vijeka i način na koji se tada postizao. Koristi ga i dalje najbolji košarkaš na planeti.

A complaint about Jokic using footwork taught by the University of Kentucky in 1950pic.twitter.com/6wJneJZn5x — Step Through Joe (@StepThroughJoe)April 28, 2026

Šta sad čeka Jokića i Denver?

Denver se nalazi u nezavidnoj situaciji i blizu je ispadanja iz plej-ofa NBA lige. Gubi od Minesote sa 3:2 u seriji i moraće da napravi veliki preokret. Dobio je peti meč na krilima Jokića (27, 16as, 12sk), ali je to samo početak.

Šesti meč igra se u Minesoti, pred publikom rivala i jasno je da će i pored svih problema sa povredama "vukovi" pokušati da završe posao. Sa druge strane Nagetsi će uraditi sve da slave na gostovanju i da vrate seriju u Kolorado za sedmu utakmicu.