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Hrvati imaju veliki problem pred Mundijal 2026: Oglasio se čovjek kojem je HRT dao važan zadatak

Hrvati imaju veliki problem pred Mundijal 2026: Oglasio se čovjek kojem je HRT dao važan zadatak

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Po riječima Marka Šapita, mogao bi da se pojavi veliki problem sa prenosom nakon posljednje utakmice grupne faze reprezentacije Hrvatske na Mundijalu 2026.

Hrvati imaju veliki problem pred Mundijal 2026 Izvor: Federico Titone / Zuma Press / P/© Federico Titone / SOPA Images

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine počinje u četvrtak, 11. juna i gledaće ga cijela planeta. Znamo da će utakmice kod nas prenositi "Arena sport" i "RTS", a problem bi mogle da imaju naše komšije koje su se plasirale na Mundijal. Državna televizija u Bosni i Hercegovini neće prenositi turnir, dok bi HRT mogao da ima veliki problem u završnici grupne faze.

Dok se fudbaleri Hrvatske budu borili za plasman u nokaut fazu takmičenja, HRT će već morati da se priprema za izjave reprezentativaca i selektora Zlatka Dalića, ali i za prenose mečeva iz grupe sa kojom bi Hrvatska mogla da ukrsti odmah u prvoj rundi nokaut faze. Vremena nema dovoljno, pa će to usred noći postati problem za navijače fudbalske reprezentacije Hrvatske i televiziju koja realizuje prenos.

"Izluđuje me utakmica Kolumbija - Portugal od žrijeba. To je jedini slučaj na cijelom prvenstvu gdje utakmica počinje pola sata nakon neke druge utakmice, i to baš nakon Hrvatska - Gana", rekao je Marko Šapit, glavni urednik Sporta na HRT-u i voditelj programa koji će pratiti Svjetsko prvenstvо.

Navijači u Hrvatskoj mogli bi da budu u problemu zbog neobičnog rasporeda koji je napravljen za njihov posljednji meč u grupnoj fazi. Čini se da nije ostavljeno dovoljno prostora nakon završetka utakmice Hrvatske i Gane, već da mečevi u drugoj grupi počinju prebrzo - pa samim tim, publika neće moći da isprati dva vrlo bitna događaja.

"Na pitanje štа da radim ako nemam izjave Hrvatske, jer to je ekstrem - ili smo prošli dalje pa je ludilo, ili nismo pa je frka - postoji realna mogućnost da nemam izjave. Nikada nisam dobio od FIFA rješenje. Vjerovatno je rješenje split-screen, jedna kućica utakmica, jedna izjave. Nećemo ništa propustiti, ali vrlo mi je zanimljivo da na najlogičnije pitanje oni nemaju odgovor. Ja sam im dao neko rješenje, oni nisu bili srećni, a kada sam ih pitao da daju prijedlog, oni ga nemaju", ispričao je Šapit.

Meč Hrvatske i Gane igraće se 27. juna od 23.00, a utakmica će se završiti oko 1.00 iza ponoći. Već u 1.30 na terenu će biti fudbaleri Kolumbije i Portugala, ali i DR Konga i Uzbekistana, jer se posljednji mečevi u grupi igraju u istim terminima. Od te dvije utakmice zavisiće protiv koga Hrvatska bi mogla da igra u nokaut fazi takmičenja.

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Tagovi

Mundijal 2026 Hrvatska

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