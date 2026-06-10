Hrvati imaju veliki problem pred Mundijal 2026: Oglasio se čovjek kojem je HRT dao važan zadatak

Po riječima Marka Šapita, mogao bi da se pojavi veliki problem sa prenosom nakon posljednje utakmice grupne faze reprezentacije Hrvatske na Mundijalu 2026.

Izvor: Federico Titone / Zuma Press / P/© Federico Titone / SOPA Images

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine počinje u četvrtak, 11. juna i gledaće ga cijela planeta. Znamo da će utakmice kod nas prenositi "Arena sport" i "RTS", a problem bi mogle da imaju naše komšije koje su se plasirale na Mundijal. Državna televizija u Bosni i Hercegovini neće prenositi turnir, dok bi HRT mogao da ima veliki problem u završnici grupne faze.

Dok se fudbaleri Hrvatske budu borili za plasman u nokaut fazu takmičenja, HRT će već morati da se priprema za izjave reprezentativaca i selektora Zlatka Dalića, ali i za prenose mečeva iz grupe sa kojom bi Hrvatska mogla da ukrsti odmah u prvoj rundi nokaut faze. Vremena nema dovoljno, pa će to usred noći postati problem za navijače fudbalske reprezentacije Hrvatske i televiziju koja realizuje prenos.

"Izluđuje me utakmica Kolumbija - Portugal od žrijeba. To je jedini slučaj na cijelom prvenstvu gdje utakmica počinje pola sata nakon neke druge utakmice, i to baš nakon Hrvatska - Gana", rekao je Marko Šapit, glavni urednik Sporta na HRT-u i voditelj programa koji će pratiti Svjetsko prvenstvо.

Navijači u Hrvatskoj mogli bi da budu u problemu zbog neobičnog rasporeda koji je napravljen za njihov posljednji meč u grupnoj fazi. Čini se da nije ostavljeno dovoljno prostora nakon završetka utakmice Hrvatske i Gane, već da mečevi u drugoj grupi počinju prebrzo - pa samim tim, publika neće moći da isprati dva vrlo bitna događaja.

"Na pitanje štа da radim ako nemam izjave Hrvatske, jer to je ekstrem - ili smo prošli dalje pa je ludilo, ili nismo pa je frka - postoji realna mogućnost da nemam izjave. Nikada nisam dobio od FIFA rješenje. Vjerovatno je rješenje split-screen, jedna kućica utakmica, jedna izjave. Nećemo ništa propustiti, ali vrlo mi je zanimljivo da na najlogičnije pitanje oni nemaju odgovor. Ja sam im dao neko rješenje, oni nisu bili srećni, a kada sam ih pitao da daju prijedlog, oni ga nemaju", ispričao je Šapit.

Meč Hrvatske i Gane igraće se 27. juna od 23.00, a utakmica će se završiti oko 1.00 iza ponoći. Već u 1.30 na terenu će biti fudbaleri Kolumbije i Portugala, ali i DR Konga i Uzbekistana, jer se posljednji mečevi u grupi igraju u istim terminima. Od te dvije utakmice zavisiće protiv koga Hrvatska bi mogla da igra u nokaut fazi takmičenja.