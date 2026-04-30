"Majstore, ti si kriv": Nikola Jokić igra jako loše i Čarls Barkli zna zašto je to tako

Nikola Jokić se muči u plej-ofu NBA, a Čarls Barkli smatra da je trener Dejvid Adelman glavni krivac za njegov loš učinak.

Nikola Jokić se nije proslavio u ovogodišnjem plej-ofu NBA lige i to je razlog zašto je njegov Denver na korak od ispadanja već u prvoj rundi. Denver trenutno gubi 3:2 i u noći između četvrtka i petka (3.30) gostuje Minesoti u "biti ili ne biti" utakmici, a ako se ne pobijedi - otkazom bi mogao da plati trener Dejvid Adelman.

Ako pitate Čarlsa Barklija, upravo je Adelman, sin čuvenog Rika Adelmana i nasljednik Majkla Melouna u Denveru, najveći krivac za to što Nikola Jokić nije na svom nivou tokom plej-ofa.

"Mislim da je trener Dejvid Adelman uradio jako loš posao u tome kako pomaže Jokiću u ovoj seriji", rekao je bez dlake na jeziku Čarls Barkli u emisiji na "ESPN" i dodao da je tu šef Nagetsa napravio ključnu grešku: "Razlog zašto onaj klinac iz Minesote (Ajo Dosunmu) igra odlično jeste to što napadaju Jokića kroz pik-en-rol. Ako se vratiš i pogledaš sve te akcije, vidjećeš da konstantno napadaju Jokića."

Nastavio je da napada trenera Nagetsa, najodgovornijeg za loše igre: "Ne sviđa mi se šta trener Adelman radi s njim. Jokić nije igrač za post-ap, da ide jedan na jedan. Mora mnogo bolje da koristi Rudija Gobera u pik-en-rolu. Jer zapamtite, kada drugi timovi igraju protiv Rudija Gobera, oni njega napadaju kroz pik-en-rol. Mislim da trener Adelman mora da prestane da samo daje loptu Jokiću, jer to nije njegova igra. Napadni Rudija - to će pomoći Jokiću da se oslobodi, jer čak i kada pogađa šuteve, to je zaista jako teško."

Da li je još nešto problem Jokiću?

Nikola Jokić ima veliki problem sa Rudijem Goberom, koji ga sjajno čuva tokom ove serije i tjera ga na teže šuteve, dok je takođe uz to problem i što igra povrijeđen.

Na pet utakmica protiv Minesote do sada je Jokić prosječno bilježio 25,4 poena, 14 skokova i 9,4 asistencije i to ne djeluje zapravo toliko loše, međutim značajno su to popravile prva i posljednja utakmica u seriji - koje je dobio Denver. Takođe, ne treba zanemariti da Jokić šutira nikad više i nepreciznije - tek je na 42,2 odsto iz igre, što je posebno loše za centra.

Što se tiče šuta za tri poena, pogađa tek 1,2 od 6,2 šuteva (dakle ima pet promašenih trojki po meču). Ima i 3,8 izgubljenih lopti po meču.

Podsjetimo, regularni dio sezone završio je s prosjekom od 27,7 poena, 12,9 poena i 10,7 asistencija, uz 56,9 odsto iz igre.