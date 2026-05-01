Nikola Jokić sportski čestitao košarkašima Minesote: Svima očitao lekciju iz ponašanja

Nikola Jokić u svom stilu čestitao svakom igraču Minesote pobjedu i plasman u sljedeću fazu plej-ofa.

Nikola Jokić prišao je svim igračima Minesote poslije poraza svog Denvera i čestitao im prolaz u sljedeću fazu plej-ofa. Srbin je pokazao veličinu i pozdravio se sa svima, počev od Džejdena Mekdanijelsa, sa kojim se umalo potukao, ali kome je u svom stilu čestitao trijumf, kao pravi šampion. Pozdravio je Jokić poslije toga i Rudija Gobera, koji ga je čuvao i udarao kroz čitavu seriju - i kada sudije jesu i kada nisu htjele da dosude prekršaje.

Despite a whole series of fights, beef and physicality. Nikola Jokic shook and hug every player on the Timberwolves team after losing the series.



You might not like the guy, I sure don't, but I respect this a lot

I zaista, Jokić je trpio žestoke, ali i prljave udarce u seriji protiv Minesote, u kojoj je njegov tim ovog jutra ispao iz plej-ofa. Pred kraj posljednjeg meča čak dvojica igrača Timbervulvsa gurala su sa leđa, Džejlen Klark, pa Nez Rid. Iako su obojica dobila tehničke, kao i Jokić jer je uhvatio Klarka za dres, što nije prvi put da je izgubio živce u ovoj seriji.

Upravo na terenu Minesote Jokić je jurio Džejdena Mekdanijelsa, provokatora iz Timberuvlvsa koji je javno prozvao sve igrače Denvera zbog loše odbrane. A, oni ga nisu demantovali, već je zaista stao iza svojih riječi i sa saigračima izbacio Denver.

Mekdanijels je među prvima zakuvao u ovoj seriji, jer je još u prvoj utakmici sa leđa gurnuo Jokića u Denveru i nagovijestio kako će ova serija izgledati. Nagetsi nisu imali odgovor na to, a Nikola im je sportski čestitao plasman u polufinale protiv San Antonija. Nedugo poslije toga, imao je poruku i za svoj Denver, da bi svi dobili otkaze da su u Srbiji.

