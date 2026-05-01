logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić sportski čestitao košarkašima Minesote: Svima očitao lekciju iz ponašanja

Nikola Jokić sportski čestitao košarkašima Minesote: Svima očitao lekciju iz ponašanja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nikola Jokić u svom stilu čestitao svakom igraču Minesote pobjedu i plasman u sljedeću fazu plej-ofa.

Jokic cestitao svim igracima minesote poslije poraza Izvor: TV Arena sport/screenshot

Nikola Jokić prišao je svim igračima Minesote poslije poraza svog Denvera i čestitao im prolaz u sljedeću fazu plej-ofa. Srbin je pokazao veličinu i pozdravio se sa svima, počev od Džejdena Mekdanijelsa, sa kojim se umalo potukao, ali kome je u svom stilu čestitao trijumf, kao pravi šampion. Pozdravio je Jokić poslije toga i Rudija Gobera, koji ga je čuvao i udarao kroz čitavu seriju - i kada sudije jesu i kada nisu htjele da dosude prekršaje.

I zaista, Jokić je trpio žestoke, ali i prljave udarce u seriji protiv Minesote, u kojoj je njegov tim ovog jutra ispao iz plej-ofa. Pred kraj posljednjeg meča čak dvojica igrača Timbervulvsa gurala su sa leđa, Džejlen Klark, pa Nez Rid. Iako su obojica dobila tehničke, kao i Jokić jer je uhvatio Klarka za dres, što nije prvi put da je izgubio živce u ovoj seriji.

Upravo na terenu Minesote Jokić je jurio Džejdena Mekdanijelsa, provokatora iz Timberuvlvsa koji je javno prozvao sve igrače Denvera zbog loše odbrane. A, oni ga nisu demantovali, već je zaista stao iza svojih riječi i sa saigračima izbacio Denver.

Mekdanijels je među prvima zakuvao u ovoj seriji, jer je još u prvoj utakmici sa leđa gurnuo Jokića u Denveru i nagovijestio kako će ova serija izgledati. Nagetsi nisu imali odgovor na to, a Nikola im je sportski čestitao plasman u polufinale protiv San Antonija. Nedugo poslije toga, imao je poruku i za svoj Denver, da bi svi dobili otkaze da su u Srbiji.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Minesota NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC