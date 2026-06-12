Olga Danilović i Jan Oblak zajedno pozirali za društvene mreže i pokazali vjerenički prsten na ruci srpske teniserke.
Srpska teniserka Olga Danilović udaće se za slovenačkog golmana Jana Oblaka, jer se na Instagramu pohvalila da je čuvar mreže Atletiko Madrida konačno "skupio hrabrost" i zaprosio je! Atraktivan sportski par zajedno je pozirao za fotografiju koju je Srpkinja okačila na svoj nalog, a na njenoj ruci vidi se i prsten.
Na objavu srpske teniserke reagovao je Slovenac koji je okačio srce, a odmah ispod njega je srce ostavio i zvaničan nalog WTA. Brojne teniserke, Olgine koleginice sa najvažnijih turnira, takođe su reagovale na ovu vijest - komentarom ili "lajkom" na objavu čija je glavna zvijezda tek dobijeni vjerenički prsten.
Pogledajte kako zajedno izgledaju Olga i Jan:
Udaje se Olga Danilović: Cijelom svijetu pokazala vjerenički prsten
Iskusni slovenački golman Jan Oblak i srpska teniserka Olga Danilović u vezi su već godinama, a prve "opipljive" detalje njihove romanse dobili smo na Rolan Garosu 2023. godine. Tada je čuvar mreže Atletiko Madrida posjetio Pariz kako bi gledao mečeve svoje izabranice, a ona je prikazivala veoma dobre partije.
Njihova ljubav je tokom prethodne tri godine rasla, pa smo tako viđali i Jana Oblaka kako u društvu članova porodice Danilović gleda Partizan u Beogradu, ali i Olgine odlaske na mečeve Atletika i reprezentacije Slovenije. Između ostalog, srpska teniserka gledala je i meč koji su Srbija i Slovenija igrale na Evropskom prvenstvu 2024. godine.