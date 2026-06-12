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Udaje se Olga Danilović: Cijelom svijetu pokazala vjerenički prsten

Udaje se Olga Danilović: Cijelom svijetu pokazala vjerenički prsten

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Olga Danilović i Jan Oblak zajedno pozirali za društvene mreže i pokazali vjerenički prsten na ruci srpske teniserke.

Olga Danilović udaje se za Jana Oblaka Izvor: Instagram/danilovicolga/Printscreen

Srpska teniserka Olga Danilović udaće se za slovenačkog golmana Jana Oblaka, jer se na Instagramu pohvalila da je čuvar mreže Atletiko Madrida konačno "skupio hrabrost" i zaprosio je! Atraktivan sportski par zajedno je pozirao za fotografiju koju je Srpkinja okačila na svoj nalog, a na njenoj ruci vidi se i prsten.

Na objavu srpske teniserke reagovao je Slovenac koji je okačio srce, a odmah ispod njega je srce ostavio i zvaničan nalog WTA. Brojne teniserke, Olgine koleginice sa najvažnijih turnira, takođe su reagovale na ovu vijest - komentarom ili "lajkom" na objavu čija je glavna zvijezda tek dobijeni vjerenički prsten.

Pogledajte kako zajedno izgledaju Olga i Jan:

Iskusni slovenački golman Jan Oblak i srpska teniserka Olga Danilović u vezi su već godinama, a prve "opipljive" detalje njihove romanse dobili smo na Rolan Garosu 2023. godine. Tada je čuvar mreže Atletiko Madrida posjetio Pariz kako bi gledao mečeve svoje izabranice, a ona je prikazivala veoma dobre partije.

Njihova ljubav je tokom prethodne tri godine rasla, pa smo tako viđali i Jana Oblaka kako u društvu članova porodice Danilović gleda Partizan u Beogradu, ali i Olgine odlaske na mečeve Atletika i reprezentacije Slovenije. Između ostalog, srpska teniserka gledala je i meč koji su Srbija i Slovenija igrale na Evropskom prvenstvu 2024. godine.

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Tagovi

Olga Danilović Jan Oblak

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