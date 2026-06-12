Olga Danilović i Jan Oblak zajedno pozirali za društvene mreže i pokazali vjerenički prsten na ruci srpske teniserke.

Izvor: Instagram/danilovicolga/Printscreen

Srpska teniserka Olga Danilović udaće se za slovenačkog golmana Jana Oblaka, jer se na Instagramu pohvalila da je čuvar mreže Atletiko Madrida konačno "skupio hrabrost" i zaprosio je! Atraktivan sportski par zajedno je pozirao za fotografiju koju je Srpkinja okačila na svoj nalog, a na njenoj ruci vidi se i prsten.

Na objavu srpske teniserke reagovao je Slovenac koji je okačio srce, a odmah ispod njega je srce ostavio i zvaničan nalog WTA. Brojne teniserke, Olgine koleginice sa najvažnijih turnira, takođe su reagovale na ovu vijest - komentarom ili "lajkom" na objavu čija je glavna zvijezda tek dobijeni vjerenički prsten.

Pogledajte kako zajedno izgledaju Olga i Jan:

Vidi opis Udaje se Olga Danilović: Cijelom svijetu pokazala vjerenički prsten Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 11 / 11

Iskusni slovenački golman Jan Oblak i srpska teniserka Olga Danilović u vezi su već godinama, a prve "opipljive" detalje njihove romanse dobili smo na Rolan Garosu 2023. godine. Tada je čuvar mreže Atletiko Madrida posjetio Pariz kako bi gledao mečeve svoje izabranice, a ona je prikazivala veoma dobre partije.

Njihova ljubav je tokom prethodne tri godine rasla, pa smo tako viđali i Jana Oblaka kako u društvu članova porodice Danilović gleda Partizan u Beogradu, ali i Olgine odlaske na mečeve Atletika i reprezentacije Slovenije. Između ostalog, srpska teniserka gledala je i meč koji su Srbija i Slovenija igrale na Evropskom prvenstvu 2024. godine.