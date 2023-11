Poljubac srpske teniserke i kapitena Slovenije zbog plasmana na EURO! (VIDEO)

Nakon velikog uspjeha sa reprezentacijom Oblak dobio poljubac Olge Danilović.

Slovenački golman Jan Oblak i srpska teniserka Olga Danilović uživaju zajedno, a to pokazuje i kratak snimak koji je ona podijelila na društvenim mrežama nakon što je izabranika bodrila u veoma važnom meču. Sa nacionalnim timom Slovenije Oblak je igrao protiv Kazahstana u posljednjem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a njegovom timu bio je potreban bod kako bi otišli u Njemačku naredne godine. Uspjeli su da osvoje sva tri, a on je to proslavio u Olginom zagrljaju.